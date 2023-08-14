https://ria.ru/20230814/kholodilniki-1890083893.html

В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек

В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек - РИА Новости, 14.08.2023

В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек

Расчлененные останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, в ходе расследования задержаны уже шесть... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:27

2023-08-14T23:27

2023-08-14T23:27

в мире

веракрус (штат)

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769908745_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c26cfe5fdbbe5a59b050b0dca6871251.jpg

МЕХИКО, 14 авг - РИА Новости. Расчлененные останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, в ходе расследования задержаны уже шесть человек, сообщила прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс. "Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации", - заявила Эрнандес на пресс-конференции с губернатором штата Веракрус Куитлауаком Гарсией, трансляцию в социальных сетях вело правительство региона. Останки людей были найдены в морозильных камерах в двух зданиях города Поса-Рика накануне, с воскресенья прокуратура региона ведет следственные действия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть человек, вероятно, причастных к этим происшествиям.

https://ria.ru/20230812/devushka-1889698621.html

веракрус (штат)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, веракрус (штат), мексика