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В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек - РИА Новости, 14.08.2023
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23:27 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kholodilniki-1890083893.html
В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек
В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек - РИА Новости, 14.08.2023
В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек
Расчлененные останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, в ходе расследования задержаны уже шесть... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:27
2023-08-14T23:27
в мире
веракрус (штат)
мексика
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МЕХИКО, 14 авг - РИА Новости. Расчлененные останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, в ходе расследования задержаны уже шесть человек, сообщила прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс. "Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации", - заявила Эрнандес на пресс-конференции с губернатором штата Веракрус Куитлауаком Гарсией, трансляцию в социальных сетях вело правительство региона. Останки людей были найдены в морозильных камерах в двух зданиях города Поса-Рика накануне, с воскресенья прокуратура региона ведет следственные действия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть человек, вероятно, причастных к этим происшествиям.
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в мире, веракрус (штат), мексика
В мире, Веракрус (штат), Мексика
В Мексике нашли холодильники с останками по меньшей мере 13 человек

В Мексике нашли холодильники с останками минимум 13 человек, есть задержанные

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик на улице штата Веракрус, Мексика
Полицейский грузовик на улице штата Веракрус, Мексика - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик на улице штата Веракрус, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 авг - РИА Новости. Расчлененные останки по меньшей мере 13 человек были обнаружены в мексиканском городе Поса-Рика, штат Веракрус, в ходе расследования задержаны уже шесть человек, сообщила прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс.
«
"Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации", - заявила Эрнандес на пресс-конференции с губернатором штата Веракрус Куитлауаком Гарсией, трансляцию в социальных сетях вело правительство региона.
Останки людей были найдены в морозильных камерах в двух зданиях города Поса-Рика накануне, с воскресенья прокуратура региона ведет следственные действия. В ходе оперативных мероприятий были задержаны шесть человек, вероятно, причастных к этим происшествиям.
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