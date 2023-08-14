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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:49
2023-08-14T06:49
2023-08-14T06:49
специальная военная операция на украине
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херсон
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
ТСН: в подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы