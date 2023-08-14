https://ria.ru/20230814/khartsyzsk-1889931625.html
Нижегородский губернатор проверил, как идет восстановление Харцызска в ДНР
Нижегородский губернатор проверил, как идет восстановление Харцызска в ДНР - РИА Новости, 14.08.2023
Нижегородский губернатор проверил, как идет восстановление Харцызска в ДНР
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику обсудил с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:40
2023-08-14T12:40
2023-08-14T12:47
надежные люди
харцызск
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику обсудил с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным помощь в восстановлении Харцызска, сообщает пресс-служба правительства региона. Никитин отметил, что в Харцызске, а также в Иловайске, Зугрэсе и других населенных пунктах подшефной территории постоянно работают представители правительства Нижегородской области, строители, специалисты в области ЖКХ. "Самое главное, что мы в этот приезд обсуждаем и контролируем, - это подготовка к учебному году, к осенне-зимнему периоду, а также ремонт объектов жилищного фонда. Стараемся поддерживать прошлогодний темп ремонта дорог и, думаю, сохраним его на будущее. Очень важны водоснабжение, теплоснабжение и в целом система жилищно-коммунального хозяйства. Помню свой приезд в Иловайск в прошлом году, когда воды практически не было. Сейчас водоснабжение восстановлено более-менее стабильно. Все требует дополнительного контроля. Моя цель – по итогу поездки скорректировать совместную программу развития, которую мы реализуем. Уверен, что наши отношения с Донецкой Народной Республикой будут развиваться и набирать темпы", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Также губернатор Нижегородской области проверил ход работ в соцучреждениях - в центральной городской больнице Харцызска, где ремонтируют отделение реанимации и анестезиологии и амбулаторию, и в помещении МФЦ. Глава региона поручил обеспечить благоустройство прилегающих к ремонтируемым объектам территорий и восстановление дорог. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки к новому учебному году образовательных учреждений Харцызска. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года губернатор Нижегородской области и глава Харцызска Донецкой Народной Республики Виктория Жукова подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.
https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889894883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харцызск, нижегородская область, глеб никитин, донецкая народная республика
Надежные люди, Харцызск, Нижегородская область, Глеб Никитин, Донецкая Народная Республика
Нижегородский губернатор проверил, как идет восстановление Харцызска в ДНР
Нижегородский губернатор Никитин проверил, как идет восстановление Харцызска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику обсудил с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным помощь в восстановлении Харцызска, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин отметил, что в Харцызске, а также в Иловайске
, Зугрэсе и других населенных пунктах подшефной территории постоянно работают представители правительства Нижегородской области, строители, специалисты в области ЖКХ.
"Самое главное, что мы в этот приезд обсуждаем и контролируем, - это подготовка к учебному году, к осенне-зимнему периоду, а также ремонт объектов жилищного фонда. Стараемся поддерживать прошлогодний темп ремонта дорог и, думаю, сохраним его на будущее. Очень важны водоснабжение, теплоснабжение и в целом система жилищно-коммунального хозяйства. Помню свой приезд в Иловайск в прошлом году, когда воды практически не было. Сейчас водоснабжение восстановлено более-менее стабильно. Все требует дополнительного контроля. Моя цель – по итогу поездки скорректировать совместную программу развития, которую мы реализуем. Уверен, что наши отношения с Донецкой Народной Республикой будут развиваться и набирать темпы", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Также губернатор Нижегородской области проверил ход работ в соцучреждениях - в центральной городской больнице Харцызска, где ремонтируют отделение реанимации и анестезиологии и амбулаторию, и в помещении МФЦ. Глава региона поручил обеспечить благоустройство прилегающих к ремонтируемым объектам территорий и восстановление дорог. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки к новому учебному году образовательных учреждений Харцызска.
Ранее сообщалось, что в июне 2022 года губернатор Нижегородской области и глава Харцызска Донецкой Народной Республики Виктория Жукова подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о реализации проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.
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