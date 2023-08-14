https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html
Кеннеди-младший пообещал запретить аборты с третьего месяца
Кеннеди-младший пообещал запретить аборты с третьего месяца - РИА Новости, 14.08.2023
Кеннеди-младший пообещал запретить аборты с третьего месяца
Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналистке телеканала NBC заявил, что в случае избрания на пост РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:14
2023-08-14T12:14
2023-08-14T12:14
в мире
сша
джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
джо байден
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналистке телеканала NBC заявил, что в случае избрания на пост главы государства подпишет закон, запрещающий аборты на сроке беременности более трех месяцев, однако позднее его представитель заявил, что политик не поддерживает запрет на аборты. "Я считаю, что решение об аборте ребенка должно приниматься женщинами в течение первых трех месяцев жизни", - заявил Кеннеди-младший. Он также ответил утвердительно на уточняющий вопрос, подпишет ли он запрет на аборт на сроке беременности три месяца. При этом кандидат в президенты США отметил, что выступает за свободу медицины, а также за то, чтобы люди могли сами делать выбор. Как отмечает телеканал NBC, заявления Кеннеди-младшего по поводу абортов идут в разрез с мнением большинства представителей Демократической партии США. Позднее представитель Кеннеди-младшего попытался исправить ситуацию, заявив, что политик неправильно понял вопрос и на самом деле не поддерживает запрет на аборты. "Мистер Кеннеди неправильно понял вопрос, заданный ему репортером NBC в переполненном и шумном выставочном зале ... (Он) не поддерживает законодательство, запрещающее аборты", - заявил представитель политика, добавив, что Кеннеди "всегда" выступал за право женщины самой делать выбор. Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. Тема искусственного прерывания беременности в США глубоко политизирована. Право женщины на аборт и сроки, когда возможна эта операция, обсуждаются на высшем уровне и становятся отдельной темой политических прений на этапах выборов. Более консервативные республиканские политики и штаты, где преобладают республиканцы традиционно имеют более строгие правила в отношении абортов, демократы выступают за право женщины на искусственное прерывание беременности.
https://ria.ru/20230729/kennedi-1887025976.html
https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, джо байден
В мире, США, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Джо Байден
Кеннеди-младший пообещал запретить аборты с третьего месяца
Кеннеди-младший пообещал, что при избрании запретит аборты с третьего месяца
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналистке телеканала NBC
заявил, что в случае избрания на пост главы государства подпишет закон, запрещающий аборты на сроке беременности более трех месяцев, однако позднее его представитель заявил, что политик не поддерживает запрет на аборты.
"Я считаю, что решение об аборте ребенка должно приниматься женщинами в течение первых трех месяцев жизни", - заявил Кеннеди-младший. Он также ответил утвердительно на уточняющий вопрос, подпишет ли он запрет на аборт на сроке беременности три месяца.
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При этом кандидат в президенты США отметил, что выступает за свободу медицины, а также за то, чтобы люди могли сами делать выбор.
Как отмечает телеканал NBC, заявления Кеннеди-младшего по поводу абортов идут в разрез с мнением большинства представителей Демократической партии США.
Позднее представитель Кеннеди-младшего попытался исправить ситуацию, заявив, что политик неправильно понял вопрос и на самом деле не поддерживает запрет на аборты.
"Мистер Кеннеди
неправильно понял вопрос, заданный ему репортером NBC в переполненном и шумном выставочном зале ... (Он) не поддерживает законодательство, запрещающее аборты", - заявил представитель политика, добавив, что Кеннеди "всегда" выступал за право женщины самой делать выбор.
Кеннеди-младший доводится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом
за номинацию от Демократической партии.
Тема искусственного прерывания беременности в США глубоко политизирована. Право женщины на аборт и сроки, когда возможна эта операция, обсуждаются на высшем уровне и становятся отдельной темой политических прений на этапах выборов. Более консервативные республиканские политики и штаты, где преобладают республиканцы традиционно имеют более строгие правила в отношении абортов, демократы выступают за право женщины на искусственное прерывание беременности.
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