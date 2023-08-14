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Казаки бригады "Дон" спасли российскую разведгруппу - РИА Новости, 14.08.2023
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Российское казачество
 
11:46 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kazaki-1889919223.html
Казаки бригады "Дон" спасли российскую разведгруппу
Казаки бригады "Дон" спасли российскую разведгруппу - РИА Новости, 14.08.2023
Казаки бригады "Дон" спасли российскую разведгруппу
Казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:46
2023-08-14T11:46
российское казачество
российское казачество
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Казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в районе Антоновского моста, сообщила пресс-служба казачьей бригады "Дон"."Когда группа разведчиков вышла в рейд, противник засек ее и загнал минометным огнем в разрушенный дом. Над ним дежурили разведывательно-ударные дроны, не утихал минометный огонь, разведчиков забрасывали гранатами. Положение солдат было критическим: среди них были раненые и рывком выйти из зоны обстрела возможности не было", – рассказали в пресс-службе.На помощь заблокированной разведгруппе пришли казаки "Ладоги". Они выпустили 6 FPV-дронов "Упырь", снарядив их осколочно-фугасными и термобарическими зарядами. Беспилотная эскадрилья метко атаковала позиции противника. Минометный обстрел прекратился, и разведчики смогли вырваться без потерь из опасного района. Помимо того, казакам удалось уничтожить склад ВСУ с дронами и 2 склада боекомплектов.
https://ria.ru/20230707/kazachestvo-1882725904.html
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество

Казаки бригады "Дон" спасли российскую разведгруппу

© РИА Новости / Павел ЛьвовВоеннослужащие РФ на территории проведения СВО
Военнослужащие РФ на территории проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
Казаки эскадрильи "Ладога" бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса пришли на помощь группе российских разведчиков, которая оказалась заблокированной в районе Антоновского моста, сообщила пресс-служба казачьей бригады "Дон".
"Когда группа разведчиков вышла в рейд, противник засек ее и загнал минометным огнем в разрушенный дом. Над ним дежурили разведывательно-ударные дроны, не утихал минометный огонь, разведчиков забрасывали гранатами. Положение солдат было критическим: среди них были раненые и рывком выйти из зоны обстрела возможности не было", – рассказали в пресс-службе.
На помощь заблокированной разведгруппе пришли казаки "Ладоги". Они выпустили 6 FPV-дронов "Упырь", снарядив их осколочно-фугасными и термобарическими зарядами. Беспилотная эскадрилья метко атаковала позиции противника. Минометный обстрел прекратился, и разведчики смогли вырваться без потерь из опасного района. Помимо того, казакам удалось уничтожить склад ВСУ с дронами и 2 склада боекомплектов.
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