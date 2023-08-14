https://ria.ru/20230814/katera-1889991307.html

Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам

Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам - РИА Новости, 14.08.2023

Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о передаче нескольких катеров землякам-участникам специальной военной операции. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

надежные люди

олег мельниченко

пензенская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о передаче нескольких катеров землякам-участникам специальной военной операции. "Ко мне обратились бойцы полка, сформированного из жителей нашего региона, призванных по мобилизации. Для выполнения боевых задач им нужны были катера. Они необходимы для выявления и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, передвигающихся по реке Днепр. Затягивать решение вопроса было нельзя, от этого зависели жизни наших земляков. На днях отправили первую партию катеров в воинскую часть. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он добавил, что остальные плавсредства будут доставлены военным до конца августа. "Помогать тем, кто защищает Родину, - наш долг. Уверен, со мной солидарны все жители Пензенского региона. Поддерживать наших бойцов продолжим. Победа будет за нами", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230814/khartsyzsk-1889931625.html

пензенская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег мельниченко, пензенская область