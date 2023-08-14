https://ria.ru/20230814/katera-1889991307.html
Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам
Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам - РИА Новости, 14.08.2023
Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о передаче нескольких катеров землякам-участникам специальной военной операции. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:34
2023-08-14T15:34
2023-08-14T15:34
надежные люди
олег мельниченко
пензенская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о передаче нескольких катеров землякам-участникам специальной военной операции. "Ко мне обратились бойцы полка, сформированного из жителей нашего региона, призванных по мобилизации. Для выполнения боевых задач им нужны были катера. Они необходимы для выявления и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, передвигающихся по реке Днепр. Затягивать решение вопроса было нельзя, от этого зависели жизни наших земляков. На днях отправили первую партию катеров в воинскую часть. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он добавил, что остальные плавсредства будут доставлены военным до конца августа. "Помогать тем, кто защищает Родину, - наш долг. Уверен, со мной солидарны все жители Пензенского региона. Поддерживать наших бойцов продолжим. Победа будет за нами", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230814/khartsyzsk-1889931625.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, пензенская область
Надежные люди, Олег Мельниченко, Пензенская область
Пензенский губернатор передал катера участвующим в спецоперации землякам
Мельниченко передал катера участвующим в спецоперации жителям Пензенской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил
о передаче нескольких катеров землякам-участникам специальной военной операции.
"Ко мне обратились бойцы полка, сформированного из жителей нашего региона, призванных по мобилизации. Для выполнения боевых задач им нужны были катера. Они необходимы для выявления и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, передвигающихся по реке Днепр. Затягивать решение вопроса было нельзя, от этого зависели жизни наших земляков. На днях отправили первую партию катеров в воинскую часть. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что остальные плавсредства будут доставлены военным до конца августа.
"Помогать тем, кто защищает Родину, - наш долг. Уверен, со мной солидарны все жители Пензенского региона. Поддерживать наших бойцов продолжим. Победа будет за нами", - подчеркнул глава региона.
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