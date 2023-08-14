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Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 14.08.2023
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10:20 14.08.2023 (обновлено: 10:37 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 14.08.2023
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:37
россия
республика коми
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов республики.Ранее адвокат Сергей Ерохов заявил, что жалобу на арест Кагарлицкого* Верховный суд Коми рассмотрит 14 августа."Верховный суд Республики Коми по итогам апелляционного рассмотрения материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора интернет-площадки ИА "Рабкор" Кагарлицкого Б.Ю.* &lt;...&gt; постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 июля 2023 года оставлено без изменения", - говорится в сообщении.Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html
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россия, республика коми, происшествия
Россия, Республика Коми, Происшествия
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Суд Коми оставил под арестом Кагарлицкого, обвиняемого в оправдании терроризма

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБорис Кагарлицкий (иноагент)
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Борис Кагарлицкий (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов республики.
Ранее адвокат Сергей Ерохов заявил, что жалобу на арест Кагарлицкого* Верховный суд Коми рассмотрит 14 августа.
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"Верховный суд Республики Коми по итогам апелляционного рассмотрения материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора интернет-площадки ИА "Рабкор" Кагарлицкого Б.Ю.* <...> постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 июля 2023 года оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля.
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Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.
В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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