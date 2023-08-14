https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 14.08.2023

Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:20

2023-08-14T10:20

2023-08-14T10:37

россия

республика коми

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов республики.Ранее адвокат Сергей Ерохов заявил, что жалобу на арест Кагарлицкого* Верховный суд Коми рассмотрит 14 августа."Верховный суд Республики Коми по итогам апелляционного рассмотрения материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора интернет-площадки ИА "Рабкор" Кагарлицкого Б.Ю.* <...> постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26 июля 2023 года оставлено без изменения", - говорится в сообщении.Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Арестовал его суд в Сыктывкаре 26 июля.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.В конце июля президент России Владимир Путин, комментируя задержание социолога Бориса Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, сообщил, что не знает, кто они, при этом отметив, что сейчас идет не 1937 год, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта и "определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

https://ria.ru/20230517/arest-1872316695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, республика коми, происшествия