https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html

Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила

Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила - РИА Новости, 14.08.2023

Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила

Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого: в отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:05

2023-08-14T11:05

2023-08-14T11:05

ижевск

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 14 авг – РИА Новости. Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого: в отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело, а девочка – в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Удмуртии. "Школьница с переломами попала в ижевскую больницу. По ее словам, ей пришлось выпрыгнуть из окна 4-го этажа жилого дома, когда ее хотел изнасиловать знакомый мужчина – хозяин квартиры", - рассказал собеседник агентства. В СУСК по Удмуртии инцидент не комментируют. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ, ход его расследования поставлен на контроль", - рассказали РИА Новости в пресс-службе удмуртской прокуратуры. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ижевск, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)