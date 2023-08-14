https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила - РИА Новости, 14.08.2023
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила
Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого: в отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:05
2023-08-14T11:05
2023-08-14T11:05
ижевск
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого: в отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело, а девочка – в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Удмуртии. "Школьница с переломами попала в ижевскую больницу. По ее словам, ей пришлось выпрыгнуть из окна 4-го этажа жилого дома, когда ее хотел изнасиловать знакомый мужчина – хозяин квартиры", - рассказал собеседник агентства. В СУСК по Удмуртии инцидент не комментируют. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ, ход его расследования поставлен на контроль", - рассказали РИА Новости в пресс-службе удмуртской прокуратуры. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Ижевск, Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Источник: в Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила
В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
УФА, 14 авг – РИА Новости. Школьница в Ижевске выпрыгнула из окна четвертого этажа, чтобы убежать от домогательств знакомого: в отношении предполагаемого педофила возбудили уголовное дело, а девочка – в больнице, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Удмуртии.
"Школьница с переломами попала в ижевскую больницу. По ее словам, ей пришлось выпрыгнуть из окна 4-го этажа жилого дома, когда ее хотел изнасиловать знакомый мужчина – хозяин квартиры", - рассказал собеседник агентства.
В СУСК по Удмуртии инцидент не комментируют.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ
, ход его расследования поставлен на контроль", - рассказали РИА Новости в пресс-службе удмуртской прокуратуры.
Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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