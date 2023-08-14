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На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна - РИА Новости, 14.08.2023
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна
Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:39
2023-08-14T11:39
2023-08-14T11:39
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РИМ, 14 авг – РИА Новости. Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла. "Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за вулканической деятельности Этны воздушные сектора C1 и B3 будут закрыты до 13.00 понедельника, 14 августа. Все вылеты и прибытия запрещены", – говорится в сообщении компании Sac. Пассажиров призывают отправляться в аэропорт только после обращения в свои авиакомпании. Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло накануне вечером в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 3300 метров. Ветер отнес пепел и дым в южном направлении. Сейчас активность вулкана идет на спад. Международный аэропорт Катании "Фонтанаросса" 6 августа полностью возобновил свою работу после почти трехнедельного перерыва из-за масштабного пожара. Все это время шестая по объемам перевозок авиагавань Италии работала с серьезными перебоями, рейсы переносились в другие города и задерживались. Администрация организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо, Комизо и Трапани.
https://ria.ru/20230805/aeroport-1888406803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна
На Сицилии аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна
РИМ, 14 авг – РИА Новости. Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла.
"Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за вулканической деятельности Этны воздушные сектора C1 и B3 будут закрыты до 13.00 понедельника, 14 августа. Все вылеты и прибытия запрещены", – говорится в сообщении компании Sac.
Пассажиров призывают отправляться в аэропорт только после обращения в свои авиакомпании.
Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло накануне вечером в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 3300 метров. Ветер отнес пепел и дым в южном направлении. Сейчас активность вулкана идет на спад.
Международный аэропорт Катании "Фонтанаросса" 6 августа полностью возобновил свою работу после почти трехнедельного перерыва из-за масштабного пожара. Все это время шестая по объемам перевозок авиагавань Италии
работала с серьезными перебоями, рейсы переносились в другие города и задерживались. Администрация организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо
, Комизо и Трапани.
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара