Рейтинг@Mail.ru
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:39 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/italiya-1889894024.html
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна - РИА Новости, 14.08.2023
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна
Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:39
2023-08-14T11:39
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
катания
этна (вулкан)
сицилия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597831158_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_8ca3d8e48e2e058b3c0e37f6623f87bc.jpg
РИМ, 14 авг – РИА Новости. Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла. "Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за вулканической деятельности Этны воздушные сектора C1 и B3 будут закрыты до 13.00 понедельника, 14 августа. Все вылеты и прибытия запрещены", – говорится в сообщении компании Sac. Пассажиров призывают отправляться в аэропорт только после обращения в свои авиакомпании. Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло накануне вечером в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 3300 метров. Ветер отнес пепел и дым в южном направлении. Сейчас активность вулкана идет на спад. Международный аэропорт Катании "Фонтанаросса" 6 августа полностью возобновил свою работу после почти трехнедельного перерыва из-за масштабного пожара. Все это время шестая по объемам перевозок авиагавань Италии работала с серьезными перебоями, рейсы переносились в другие города и задерживались. Администрация организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо, Комизо и Трапани.
https://ria.ru/20230805/aeroport-1888406803.html
катания
этна (вулкан)
сицилия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597831158_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_e9c5d7f802996dbbe13a6ed230de611b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, катания, этна (вулкан), сицилия, италия, аэропорты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Катания, Этна (вулкан), Сицилия, Италия, Аэропорты
На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна

На Сицилии аэропорт Катании приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresseИзвержение вулкана Этна в Италии
Извержение вулкана Этна в Италии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse
Читать ria.ru в
РИМ, 14 авг – РИА Новости. Аэропорт сицилийского города Катания закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, сообщила компания-оператор транспортного узла.
"Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за вулканической деятельности Этны воздушные сектора C1 и B3 будут закрыты до 13.00 понедельника, 14 августа. Все вылеты и прибытия запрещены", – говорится в сообщении компании Sac.
Пассажиров призывают отправляться в аэропорт только после обращения в свои авиакомпании.
Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло накануне вечером в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 3300 метров. Ветер отнес пепел и дым в южном направлении. Сейчас активность вулкана идет на спад.
Международный аэропорт Катании "Фонтанаросса" 6 августа полностью возобновил свою работу после почти трехнедельного перерыва из-за масштабного пожара. Все это время шестая по объемам перевозок авиагавань Италии работала с серьезными перебоями, рейсы переносились в другие города и задерживались. Администрация организовала движение автобусов-шаттлов, которые соединили Катанию с другими сицилийскими аэропортами в Палермо, Комизо и Трапани.
Город Катания, Сицилия - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Аэропорт в Катании возобновит работу после перерыва из-за пожара
5 августа, 23:29
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКатанияЭтна (вулкан)СицилияИталияАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала