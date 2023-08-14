https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 14.08.2023

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух дежурный истребитель сил ПВО Северного флота из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:17

2023-08-14T16:17

2023-08-14T16:49

безопасность

россия

норвегия

миг-29

баренцево море

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух дежурный истребитель сил ПВО Северного флота из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.Экипаж российского борта опознал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.При приближении МиГа "иностранец" развернулся, нарушения госграницы не произошло.В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами без пересечения трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

https://ria.ru/20230805/bpla-1888372115.html

россия

норвегия

баренцево море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, норвегия, миг-29, баренцево море