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Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 14.08.2023
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16:17 14.08.2023 (обновлено: 16:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 14.08.2023
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российские военные подняли в воздух дежурный истребитель сил ПВО Северного флота из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:17
2023-08-14T16:49
безопасность
россия
норвегия
миг-29
баренцево море
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух дежурный истребитель сил ПВО Северного флота из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны."Была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.Экипаж российского борта опознал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.При приближении МиГа "иностранец" развернулся, нарушения госграницы не произошло.В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами без пересечения трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.
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россия
норвегия
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безопасность, россия, норвегия, миг-29, баренцево море
Безопасность, Россия, Норвегия, МиГ-29, Баренцево море
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-29 вынудил норвежский патрульный самолет отвернуть от границы РФ

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух дежурный истребитель сил ПВО Северного флота из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
"Была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.
Экипаж российского борта опознал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
При приближении МиГа "иностранец" развернулся, нарушения госграницы не произошло.
В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами без пересечения трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.
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