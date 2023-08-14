https://ria.ru/20230814/infektsiya-1890023026.html

В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию

В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию - РИА Новости, 14.08.2023

В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию

Нескольким детям стало плохо в нижегородском лагере "Костер", при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:21

2023-08-14T17:21

2023-08-14T17:21

происшествия

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

выксунский район

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Нескольким детям стало плохо в нижегородском лагере "Костер", при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция, сообщает управление Росопотребнадзора по Нижегородской области. "После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Костер" Выксунского района сотрудники управления Роспотребнадзора выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении. В лагере была приостановлена работа одного корпуса, куда ранее была занесена инфекция. "Очаг локализован. В настоящее время лагерь продолжает работу в обычном режиме", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html

нижегородская область

выксунский район

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происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выксунский район, здоровье - общество