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В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию - РИА Новости, 14.08.2023
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17:21 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/infektsiya-1890023026.html
В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию
В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию - РИА Новости, 14.08.2023
В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию
Нескольким детям стало плохо в нижегородском лагере "Костер", при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:21
2023-08-14T17:21
происшествия
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
выксунский район
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Нескольким детям стало плохо в нижегородском лагере "Костер", при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция, сообщает управление Росопотребнадзора по Нижегородской области. "После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Костер" Выксунского района сотрудники управления Роспотребнадзора выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении. В лагере была приостановлена работа одного корпуса, куда ранее была занесена инфекция. "Очаг локализован. В настоящее время лагерь продолжает работу в обычном режиме", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230811/lager-1889593951.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выксунский район, здоровье - общество
Происшествия, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Выксунский район, Здоровье - Общество
В нижегородском лагере, где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию

В нижегородском лагере "Костер", где отдыхали дети, нашли ротавирусную инфекцию

© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/TelegramСотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/Telegram
Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области во время эпидемиологического расследования в детском лагере. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Нескольким детям стало плохо в нижегородском лагере "Костер", при эпидемиологическом расследовании обнаружена ротавирусная инфекция, сообщает управление Росопотребнадзора по Нижегородской области.
«
"После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Костер" Выксунского района сотрудники управления Роспотребнадзора выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
В лагере была приостановлена работа одного корпуса, куда ранее была занесена инфекция. "Очаг локализован. В настоящее время лагерь продолжает работу в обычном режиме", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Выксунский районЗдоровье - Общество
 
 
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