https://ria.ru/20230814/granty-1890041873.html

Прием заявок на грантовый конкурс для НКО будет открыт в МО до 15 августа

Прием заявок на грантовый конкурс для НКО будет открыт в МО до 15 августа - РИА Новости, 14.08.2023

Прием заявок на грантовый конкурс для НКО будет открыт в МО до 15 августа

Прием заявок на участие в подмосковном грантовом конкурсе для некоммерческих организаций закроется 15 августа. Министр информационных и социальных коммуникаций... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:40

2023-08-14T18:40

2023-08-14T18:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Прием заявок на участие в подмосковном грантовом конкурсе для некоммерческих организаций закроется 15 августа. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что НКО смогут получить финансовую поддержку на реализацию авторского проекта. Об этом сообщил телеканал "360"."На данный момент мы получили более 200 заявок. Для тех, кто подается в этом году впервые, мы провели два обучающих семинара, на которых рабочая группа конкурса подробно рассказала обо всех нюансах участия, а также предметно разобрала вместе с руководителями НКО их заявки", – отметила Швелидзе.Результаты конкурса огласят не позднее 4 октября. Лучшие проекты выберут в направлениях "Культура и искусство", "Социальная защита граждан", "Молодежная политика" и "Волонтерская деятельность". На выплаты выделят более 82 млн рублей.Информацию о конкурсе можно узнать на сайте. Там же идет прием заявок.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)