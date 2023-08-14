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Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах" - РИА Новости, 14.08.2023
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07:01 14.08.2023 (обновлено: 07:02 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/gosuslugi-1889874618.html
Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах"
Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах" - РИА Новости, 14.08.2023
Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах"
Запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки вошли в число самых востребованных услуг на "Госуслугах" в 2023 году, сообщил заместитель... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:01
2023-08-14T07:02
общество
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки вошли в число самых востребованных услуг на "Госуслугах" в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "По поручению президента Владимира Путина в электронный вид были переведены все массовые социально значимые услуги, включая назначение пенсии, выдачу загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие. В 2023 году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате – запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки", - сказал Чернышенко. По его словам, в период с января по июль 2023 года пользователи подали 336 миллионов заявлений на "Госуслугах" - это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года. "Популярность портала "Госуслуг" растет: если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 миллиона обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 миллионов. Количество верифицированных пользователей "Госуслуг" сегодня составляет 103 миллиона человек – это почти 70% наших граждан", – сообщил вице-премьер. Чернышенко отметил, что сейчас продолжается развитие госуслуг и сервисов, а также их перевод в электронный формат. Соответствующие мероприятия заложены в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". При этом россияне все также могут обращаться за госуслугами в очном формате.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах"

Чернышенко: запись к врачу на "Госуслугах" стала одной из самых популярных услуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки вошли в число самых востребованных услуг на "Госуслугах" в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента Владимира Путина в электронный вид были переведены все массовые социально значимые услуги, включая назначение пенсии, выдачу загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие. В 2023 году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате – запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки", - сказал Чернышенко.
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По его словам, в период с января по июль 2023 года пользователи подали 336 миллионов заявлений на "Госуслугах" - это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«
"Популярность портала "Госуслуг" растет: если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 миллиона обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 миллионов. Количество верифицированных пользователей "Госуслуг" сегодня составляет 103 миллиона человек – это почти 70% наших граждан", – сообщил вице-премьер.
Чернышенко отметил, что сейчас продолжается развитие госуслуг и сервисов, а также их перевод в электронный формат. Соответствующие мероприятия заложены в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". При этом россияне все также могут обращаться за госуслугами в очном формате.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
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