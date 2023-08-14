Чернышенко назвал самые популярные запросы на "Госуслугах"
Чернышенко: запись к врачу на "Госуслугах" стала одной из самых популярных услуг
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки вошли в число самых востребованных услуг на "Госуслугах" в 2023 году, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента Владимира Путина в электронный вид были переведены все массовые социально значимые услуги, включая назначение пенсии, выдачу загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие. В 2023 году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате – запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки", - сказал Чернышенко.
По его словам, в период с января по июль 2023 года пользователи подали 336 миллионов заявлений на "Госуслугах" - это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«
"Популярность портала "Госуслуг" растет: если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 миллиона обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 миллионов. Количество верифицированных пользователей "Госуслуг" сегодня составляет 103 миллиона человек – это почти 70% наших граждан", – сообщил вице-премьер.
Чернышенко отметил, что сейчас продолжается развитие госуслуг и сервисов, а также их перевод в электронный формат. Соответствующие мероприятия заложены в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации". При этом россияне все также могут обращаться за госуслугами в очном формате.