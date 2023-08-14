https://ria.ru/20230814/general-mayor-1889950546.html

Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 14.08.2023

Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену, сообщили в офисе генерального прокурора страны. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:40

2023-08-14T13:40

2023-08-14T14:22

в мире

служба безопасности украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/01/1518340103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fcda75ac83c24b6b1a710af9b0ad9445.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену, сообщили в офисе генерального прокурора страны. "При публичном обвинении офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале. Имя задержанного офис генпрокурора не приводит. Однако, по данным украинского информационного агентства УНИАН, речь идет о Валерии Шайтанове.

https://ria.ru/20230811/delo-1889515770.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, служба безопасности украины, украина