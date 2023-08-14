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Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену
Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 14.08.2023
Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену
Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену, сообщили в офисе генерального прокурора страны. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:40
2023-08-14T13:40
2023-08-14T14:22
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену, сообщили в офисе генерального прокурора страны. "При публичном обвинении офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале. Имя задержанного офис генпрокурора не приводит. Однако, по данным украинского информационного агентства УНИАН, речь идет о Валерии Шайтанове.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, служба безопасности украины, украина
В мире, Служба безопасности Украины, Украина
Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену
Бывший генерал СБУ получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) приговорен к 12 годам тюрьмы за государственную измену, сообщили
в офисе генерального прокурора страны.
"При публичном обвинении офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале.
Имя задержанного офис генпрокурора не приводит. Однако, по данным украинского информационного агентства УНИАН, речь идет о Валерии Шайтанове.
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