https://ria.ru/20230814/gazifikatsiya-1890062798.html

Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию

Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию - РИА Новости, 14.08.2023

Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию

Власти Тюменской области включили семьи участников специальной военной операции в список льготных категорий, кому положена компенсация расходов на оплату... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:28

2023-08-14T20:28

2023-08-14T20:32

тюменская область

общество

тюменская область

жилье

нижнетавдинский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области включили семьи участников специальной военной операции в список льготных категорий, кому положена компенсация расходов на оплату газификации жилых домов, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что с самого начала спецоперации по каждой семье земляков, которые либо ушли по контракту, либо были мобилизованы, создали базу данных, за каждой семьей закрепили кураторов, со всеми регулярно проводятся встречи. Решение о помощи в газификации принято по итогам одной из таких встреч. "На одной из первых встреч, в Нижнетавдинском районе, выяснилось, что у мамы мобилизованного не было средств для того, чтобы подключить дом к газу, хотя населенный пункт был газифицирован. Мы добавили эту категорию в список льготных, которым компенсируем стоимость газового оборудования", - сообщил Моор.Ранее сообщалось, что в апреле этого года Моор подписал постановление о возмещении расходов на оплату газификации жилых домов семьям военнослужащих. Субсидия составляет до 130 тысяч рублей, для ее получения нужно обратиться в администрацию района или города по месту жительства.

https://ria.ru/20230726/puteshestvie-1886498488.html

тюменская область

нижнетавдинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, жилье, нижнетавдинский район, александр моор