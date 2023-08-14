https://ria.ru/20230814/gazifikatsiya-1890062798.html
Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию
Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию - РИА Новости, 14.08.2023
Семьи тюменских бойцов СВО включили в список на льготную газификацию
Власти Тюменской области включили семьи участников специальной военной операции в список льготных категорий, кому положена компенсация расходов на оплату... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:28
2023-08-14T20:28
2023-08-14T20:32
тюменская область
общество
тюменская область
жилье
нижнетавдинский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области включили семьи участников специальной военной операции в список льготных категорий, кому положена компенсация расходов на оплату газификации жилых домов, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования Тюменской области. Губернатор подчеркнул, что с самого начала спецоперации по каждой семье земляков, которые либо ушли по контракту, либо были мобилизованы, создали базу данных, за каждой семьей закрепили кураторов, со всеми регулярно проводятся встречи. Решение о помощи в газификации принято по итогам одной из таких встреч. "На одной из первых встреч, в Нижнетавдинском районе, выяснилось, что у мамы мобилизованного не было средств для того, чтобы подключить дом к газу, хотя населенный пункт был газифицирован. Мы добавили эту категорию в список льготных, которым компенсируем стоимость газового оборудования", - сообщил Моор.Ранее сообщалось, что в апреле этого года Моор подписал постановление о возмещении расходов на оплату газификации жилых домов семьям военнослужащих. Субсидия составляет до 130 тысяч рублей, для ее получения нужно обратиться в администрацию района или города по месту жительства.
https://ria.ru/20230726/puteshestvie-1886498488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тюменская область, жилье, нижнетавдинский район, александр моор
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Жилье, Нижнетавдинский район, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Власти Тюменской области включили семьи участников специальной военной операции в список льготных категорий, кому положена компенсация расходов на оплату газификации жилых домов, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования Тюменской области.
Губернатор подчеркнул, что с самого начала спецоперации по каждой семье земляков, которые либо ушли по контракту, либо были мобилизованы, создали базу данных, за каждой семьей закрепили кураторов, со всеми регулярно проводятся встречи. Решение о помощи в газификации принято по итогам одной из таких встреч.
«
"На одной из первых встреч, в Нижнетавдинском районе, выяснилось, что у мамы мобилизованного не было средств для того, чтобы подключить дом к газу, хотя населенный пункт был газифицирован. Мы добавили эту категорию в список льготных, которым компенсируем стоимость газового оборудования", - сообщил Моор.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года Моор подписал постановление о возмещении расходов на оплату газификации жилых домов семьям военнослужащих. Субсидия составляет до 130 тысяч рублей, для ее получения нужно обратиться в администрацию района или города по месту жительства.
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