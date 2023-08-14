https://ria.ru/20230814/gagauziya-1889929712.html

Глава Гагаузии заявила о нарушении закона властями Молдавии

Глава Гагаузии заявила о нарушении закона властями Молдавии - РИА Новости, 14.08.2023

Глава Гагаузии заявила о нарушении закона властями Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что правящая в стране партия не собирается включать ее в состав правительства, несмотря... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:32

2023-08-14T12:32

2023-08-14T12:42

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

илан шор

таможенный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885213942_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_c0e2c0e00cff4b69e58a4704dc38afde.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что правящая в стране партия не собирается включать ее в состав правительства, несмотря на требование закона. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Трудно говорить за Майю Санду, что она еще может придумать. Есть требование закона - включить нового башкана в состав правительства страны. И обойти эту норму нельзя. Но, очевидно, PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) этого делать не собирается. Им категорически не хочется видеть рядом с собой человека, представителя команды Илана Шора, который будет говорить и действовать не так, как им нравится, а так, как нам велит совесть и наказы наших избирателей, жителей Гагаузии", - заявила Гуцул. "Меня избрал народ нашей автономии, вместе с командой мы будем реализовывать свои обещания, выполнять те пункты программы, с которыми шли на выборы и которые поддержали наши избиратели. По большому счету, включит меня Санду в правительство или нет - это вопрос второстепенный, пусть это останется на ее совести. В отличие от некоторых депутатов Народного собрания Гагаузии (местный парламент – ред.), на меня в любом случае нельзя будет надавить и напугать, поэтому буду я участвовать в работе кабмина или нет, я не прогнусь под PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)", - заявила Гуцул.Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html

https://ria.ru/20230728/gagauziya-1886773650.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, таможенный союз