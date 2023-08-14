https://ria.ru/20230814/forum-1889947960.html
Попытки изолировать Россию обречены на провал, заявил Мантуров
Попытки изолировать Россию обречены на провал, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.08.2023
Попытки изолировать Россию обречены на провал, заявил Мантуров
Количество и состав делегаций гостей международного военно-технического форума "Армия-2023" доказывают, что попытки изолировать РФ и сдержать ОПК страны... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:33
2023-08-14T13:33
2023-08-14T13:33
россия
денис мантуров
форум "армия — 2023"
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Количество и состав делегаций гостей международного военно-технического форума "Армия-2023" доказывают, что попытки изолировать РФ и сдержать ОПК страны обречены на провал, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023". "Приветствую вас на девятом международном военно-техническом форуме "Армия – 2023". Его глобальный характер подтверждает состав участников. В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал. То же самое касается усилий по сдерживанию развития российского оборонно-промышленного комплекса", - заявил министр. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, денис мантуров, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Денис Мантуров, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Попытки изолировать Россию обречены на провал, заявил Мантуров
Мантуров: "Армия" доказывает, что попытки изолировать Россию обречены на провал
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Количество и состав делегаций гостей международного военно-технического форума "Армия-2023" доказывают, что попытки изолировать РФ и сдержать ОПК страны обречены на провал, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".
"Приветствую вас на девятом международном военно-техническом форуме "Армия – 2023". Его глобальный характер подтверждает состав участников. В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал. То же самое касается усилий по сдерживанию развития российского оборонно-промышленного комплекса", - заявил министр.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"