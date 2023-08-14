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Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО - РИА Новости, 14.08.2023
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12:33 14.08.2023 (обновлено: 15:39 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889930469.html
Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО
Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО - РИА Новости, 14.08.2023
Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:33
2023-08-14T15:39
в мире
россия
финляндия
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО. "Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" — "Нам угрожают русские". — "А почему они нам угрожают?" — "Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — написал Медведев в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. В свою очередь, глава финского МИД Элина Валтонен сообщила в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу, что Финляндия не обеспокоена в связи с планами России увеличить численность войск на границе, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаемым" для Хельсинки.
https://ria.ru/20230731/finlyandiya-1887371429.html
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в мире, россия, финляндия, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Финляндия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО

Медведев опубликовал разговор Пекка и Матти о вступлении Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО.
"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" — "Нам угрожают русские". — "А почему они нам угрожают?" — "Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — написал Медведев в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.
В свою очередь, глава финского МИД Элина Валтонен сообщила в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу, что Финляндия не обеспокоена в связи с планами России увеличить численность войск на границе, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаемым" для Хельсинки.
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