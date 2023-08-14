https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889930469.html

Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО

Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО - РИА Новости, 14.08.2023

Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:33

2023-08-14T12:33

2023-08-14T15:39

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дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их страна решила войти в НАТО. "Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" — "Нам угрожают русские". — "А почему они нам угрожают?" — "Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — написал Медведев в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. В свою очередь, глава финского МИД Элина Валтонен сообщила в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу, что Финляндия не обеспокоена в связи с планами России увеличить численность войск на границе, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаемым" для Хельсинки.

https://ria.ru/20230731/finlyandiya-1887371429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, дмитрий медведев, нато