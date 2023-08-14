https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889885465.html

Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе

Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе - РИА Новости, 14.08.2023

Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе

Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен, отметив, что этот... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:17

2023-08-14T09:17

2023-08-14T10:57

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаем" для Хельсинки.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также заявил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза."На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - заявила Валтонен в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу. Она также добавила, что во время конфликта на Украине граница Финляндии и РФ "довольно пуста"."Если бы мы представляли угрозу, они (РФ - ред.), конечно же, не отвели бы свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще", - добавила глава МИД Финляндии, отметив, что "НАТО - это союз обороны, который никому не угрожает".Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230809/oruzhie-1889041387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия