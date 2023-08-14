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Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе - РИА Новости, 14.08.2023
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09:17 14.08.2023 (обновлено: 10:57 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/finlyandiya-1889885465.html
Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе
Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе - РИА Новости, 14.08.2023
Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе
Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен, отметив, что этот... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:17
2023-08-14T10:57
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаем" для Хельсинки.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также заявил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза."На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - заявила Валтонен в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу. Она также добавила, что во время конфликта на Украине граница Финляндии и РФ "довольно пуста"."Если бы мы представляли угрозу, они (РФ - ред.), конечно же, не отвели бы свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще", - добавила глава МИД Финляндии, отметив, что "НАТО - это союз обороны, который никому не угрожает".Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Финляндия отреагировала на планы России увеличить войска на границе

Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск близ границ

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе со страной, заявила глава финского МИД Элина Валтонен, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаем" для Хельсинки.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах. Он также заявил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.
"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - заявила Валтонен в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу. Она также добавила, что во время конфликта на Украине граница Финляндии и РФ "довольно пуста".
"Если бы мы представляли угрозу, они (РФ - ред.), конечно же, не отвели бы свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще", - добавила глава МИД Финляндии, отметив, что "НАТО - это союз обороны, который никому не угрожает".
Финляндия вступила в НАТО в апреле, заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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