https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html

"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей

"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей

"Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:47

2023-08-14T16:47

2023-08-14T16:47

экономика

технологии

россия

калининград

москва

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лихачев рассказал Путину про два "очень интересных проекта" в области новых продуктов "Росатома". "Это накопители электродвижения. Как я Вам докладывал, мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились, спасибо (мэру столицы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину - ред.), о создании аналогичного завода", - сказал Лихачев. "Но мы заходим серьезно в электродвижение и думаем о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор. В данном случае к нам очень гостеприимны, как говорится, все жители автомобильного рынка России: и ГАЗ, и ВАЗ, и УАЗ", - добавил глава "Росатома". Лихачев отметил "просто взрывной рост" поставок "Росатома" по новым продуктам. "В прошлом году мы приблизились к 800 миллиардам (рублей - ред.) - вообще мечтать о такой цифре не могли, но сейчас она стала реальностью", - сказал он. Создание новых продуктов для российского и международных рынков - одна из стратегических целей "Росатома". Это направление предоставляет новые возможности для развития медицины, инфраструктуры городов, повышения экологической безопасности и других важных областей. В соответствии со стратегией "Росатома", к 2030 году доля новых продуктов в его выручке должна достигнуть 40%.

https://ria.ru/20230405/nauka-1862701952.html

https://ria.ru/20230209/elektromobili-1850793284.html

россия

калининград

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, калининград, москва, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)