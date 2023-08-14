"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей
"Росатом" готов поставлять комплектный привод для электромобилей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лихачев рассказал Путину про два "очень интересных проекта" в области новых продуктов "Росатома".
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"Это накопители электродвижения. Как я Вам докладывал, мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились, спасибо (мэру столицы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину - ред.), о создании аналогичного завода", - сказал Лихачев.
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"Но мы заходим серьезно в электродвижение и думаем о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор. В данном случае к нам очень гостеприимны, как говорится, все жители автомобильного рынка России: и ГАЗ, и ВАЗ, и УАЗ", - добавил глава "Росатома".
Лихачев отметил "просто взрывной рост" поставок "Росатома" по новым продуктам. "В прошлом году мы приблизились к 800 миллиардам (рублей - ред.) - вообще мечтать о такой цифре не могли, но сейчас она стала реальностью", - сказал он.
Создание новых продуктов для российского и международных рынков - одна из стратегических целей "Росатома". Это направление предоставляет новые возможности для развития медицины, инфраструктуры городов, повышения экологической безопасности и других важных областей. В соответствии со стратегией "Росатома", к 2030 году доля новых продуктов в его выручке должна достигнуть 40%.