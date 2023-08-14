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"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей - РИА Новости, 14.08.2023
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16:47 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей
"Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:47
2023-08-14T16:47
экономика
технологии
россия
калининград
москва
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лихачев рассказал Путину про два "очень интересных проекта" в области новых продуктов "Росатома". "Это накопители электродвижения. Как я Вам докладывал, мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились, спасибо (мэру столицы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину - ред.), о создании аналогичного завода", - сказал Лихачев. "Но мы заходим серьезно в электродвижение и думаем о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор. В данном случае к нам очень гостеприимны, как говорится, все жители автомобильного рынка России: и ГАЗ, и ВАЗ, и УАЗ", - добавил глава "Росатома". Лихачев отметил "просто взрывной рост" поставок "Росатома" по новым продуктам. "В прошлом году мы приблизились к 800 миллиардам (рублей - ред.) - вообще мечтать о такой цифре не могли, но сейчас она стала реальностью", - сказал он. Создание новых продуктов для российского и международных рынков - одна из стратегических целей "Росатома". Это направление предоставляет новые возможности для развития медицины, инфраструктуры городов, повышения экологической безопасности и других важных областей. В соответствии со стратегией "Росатома", к 2030 году доля новых продуктов в его выручке должна достигнуть 40%.
https://ria.ru/20230405/nauka-1862701952.html
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экономика, технологии, россия, калининград, москва, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Экономика, Технологии, Россия, Калининград, Москва, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей

"Росатом" готов поставлять комплектный привод для электромобилей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" думает о целевой поставке комплектного привода для электромобилей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лихачев рассказал Путину про два "очень интересных проекта" в области новых продуктов "Росатома".
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«
"Это накопители электродвижения. Как я Вам докладывал, мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились, спасибо (мэру столицы - ред.) Сергею Семеновичу (Собянину - ред.), о создании аналогичного завода", - сказал Лихачев.
«
"Но мы заходим серьезно в электродвижение и думаем о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор. В данном случае к нам очень гостеприимны, как говорится, все жители автомобильного рынка России: и ГАЗ, и ВАЗ, и УАЗ", - добавил глава "Росатома".
Лихачев отметил "просто взрывной рост" поставок "Росатома" по новым продуктам. "В прошлом году мы приблизились к 800 миллиардам (рублей - ред.) - вообще мечтать о такой цифре не могли, но сейчас она стала реальностью", - сказал он.
Создание новых продуктов для российского и международных рынков - одна из стратегических целей "Росатома". Это направление предоставляет новые возможности для развития медицины, инфраструктуры городов, повышения экологической безопасности и других важных областей. В соответствии со стратегией "Росатома", к 2030 году доля новых продуктов в его выручке должна достигнуть 40%.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКалининградМоскваАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Группа ГАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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