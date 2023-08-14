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В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты - РИА Новости, 14.08.2023
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04:22 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ekvador-1889869326.html
В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты
В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты - РИА Новости, 14.08.2023
В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты
Партия убитого кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо выбрала другого претендента на пост главы государства, им стал журналист Кристиан Сурита. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T04:22
2023-08-14T04:22
в мире
эквадор
кито
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Партия убитого кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо выбрала другого претендента на пост главы государства, им стал журналист Кристиан Сурита.Накануне политическое движение "Строй", которое представлял погибший, заявило, что его кандидатом будет Андреа Гонсалес, ранее претендовавшая на пост вице-президента. "Движение "Строй" (Construye) выбрало Кристиана Суриту как кандидата в президенты на выборах 20 августа 2023 года", - говорится в сообщении. Вильявисенсьо был убит во время митинга в Кито в среду, ранения получили еще девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Были задержаны шесть человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы.
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в мире, эквадор, кито
В мире, Эквадор, Кито
В Эквадоре выбрали замену убитому кандидату в президенты

Партия убитого кандидата выбрала другого претендента на пост президента Эквадора

© AP Photo / APIФернандо Вильявисенсmо
Фернандо Вильявисенсmо - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / API
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Партия убитого кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо выбрала другого претендента на пост главы государства, им стал журналист Кристиан Сурита.
Накануне политическое движение "Строй", которое представлял погибший, заявило, что его кандидатом будет Андреа Гонсалес, ранее претендовавшая на пост вице-президента.
«
"Движение "Строй" (Construye) выбрало Кристиана Суриту как кандидата в президенты на выборах 20 августа 2023 года", - говорится в сообщении.
Вильявисенсьо был убит во время митинга в Кито в среду, ранения получили еще девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Были задержаны шесть человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы.
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо во время предвыборного митинга за несколько минут до того, как он был застрелен - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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