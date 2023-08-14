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Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции - РИА Новости, 14.08.2023
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Липецкая область
 
16:07 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/eksport-1890000604.html
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции - РИА Новости, 14.08.2023
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции
Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:07
2023-08-14T16:07
липецкая область
игорь артамонов
экспорт
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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на Китай, Турцию и Латвию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что сельхозпродукцию Липецкой области в настоящее время покупают более чем 80 стран мира. Большую часть экспорта составляет масложировая продукция. По итогам первого полугодия 2023 года за рубеж отправлено 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов. Как пояснил Артамонов, в последние годы на территории области стали активно развиваться современные предприятия по переработке масличных. Многие из них - благодаря господдержке в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В только в 2023 году размер средств, выделенных в рамках нацпроекта, составил почти девять миллионов рублей. В первом полугодии за рубеж было отправлено порядка 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, предприятия липецкого АПК отправляли на экспорт корма для животных, сахар, дрожжи, отруби, зернобобовые, свекловичный жом и прочие товары. "Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития", – отметил Артамонов. По сообщению губернатора, с момента начала реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который стартовал в 2017 году, экспорт липецкого АПК увеличился более чем в четыре раза.
https://ria.ru/20230808/tsement-1888888174.html
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игорь артамонов, экспорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экспорт

Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на Китай, Турцию и Латвию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сельхозпродукцию Липецкой области в настоящее время покупают более чем 80 стран мира. Большую часть экспорта составляет масложировая продукция. По итогам первого полугодия 2023 года за рубеж отправлено 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Липецкая область наращивает объемы производства цемента
8 августа, 16:35
Как пояснил Артамонов, в последние годы на территории области стали активно развиваться современные предприятия по переработке масличных. Многие из них - благодаря господдержке в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В только в 2023 году размер средств, выделенных в рамках нацпроекта, составил почти девять миллионов рублей.
В первом полугодии за рубеж было отправлено порядка 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, предприятия липецкого АПК отправляли на экспорт корма для животных, сахар, дрожжи, отруби, зернобобовые, свекловичный жом и прочие товары.
«
"Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития", – отметил Артамонов.
По сообщению губернатора, с момента начала реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который стартовал в 2017 году, экспорт липецкого АПК увеличился более чем в четыре раза.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкспорт
 
 
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