https://ria.ru/20230814/eksport-1890000604.html
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции - РИА Новости, 14.08.2023
Липецкие аграрии экспортировали почти 700 тысяч тонн продукции
Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:07
2023-08-14T16:07
2023-08-14T16:07
липецкая область
игорь артамонов
экспорт
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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на Китай, Турцию и Латвию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что сельхозпродукцию Липецкой области в настоящее время покупают более чем 80 стран мира. Большую часть экспорта составляет масложировая продукция. По итогам первого полугодия 2023 года за рубеж отправлено 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов. Как пояснил Артамонов, в последние годы на территории области стали активно развиваться современные предприятия по переработке масличных. Многие из них - благодаря господдержке в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В только в 2023 году размер средств, выделенных в рамках нацпроекта, составил почти девять миллионов рублей. В первом полугодии за рубеж было отправлено порядка 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, предприятия липецкого АПК отправляли на экспорт корма для животных, сахар, дрожжи, отруби, зернобобовые, свекловичный жом и прочие товары. "Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития", – отметил Артамонов. По сообщению губернатора, с момента начала реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который стартовал в 2017 году, экспорт липецкого АПК увеличился более чем в четыре раза.
https://ria.ru/20230808/tsement-1888888174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экспорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экспорт
ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Около 700 тысяч тонн продукции экспортировали предприятия АПК Липецкой области в первом полугодии 2023 года; более 60 % экспорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на Китай, Турцию и Латвию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сельхозпродукцию Липецкой области в настоящее время покупают более чем 80 стран мира. Большую часть экспорта составляет масложировая продукция. По итогам первого полугодия 2023 года за рубеж отправлено 300 тысяч тонн растительных масел и жмыхов.
Липецкая область наращивает объемы производства цемента
Как пояснил Артамонов
, в последние годы на территории области стали активно развиваться современные предприятия по переработке масличных. Многие из них - благодаря господдержке в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В только в 2023 году размер средств, выделенных в рамках нацпроекта, составил почти девять миллионов рублей.
В первом полугодии за рубеж было отправлено порядка 190 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. Кроме того, предприятия липецкого АПК отправляли на экспорт корма для животных, сахар, дрожжи, отруби, зернобобовые, свекловичный жом и прочие товары.
«
"Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития", – отметил Артамонов.
По сообщению губернатора, с момента начала реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который стартовал в 2017 году, экспорт липецкого АПК увеличился более чем в четыре раза.