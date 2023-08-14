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Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023"

Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин участвует в форуме "Армия-2023", планируются совместные мероприятия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:06

2023-08-14T14:06

2023-08-14T14:06

алексей дюмин

тульская область

сергей шойгу

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин участвует в форуме "Армия-2023", планируются совместные мероприятия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Дюмин принял участие в церемонии открытия форума. В пресс-службе уточнили, что пока не могут сказать программу мероприятий губернатора, больше ясности появится после обхода выставки. "Планируется участие совместное", - сказал пресс-секретарь Антон Губарев, отвечая на вопрос, будет ли Дюмин сопровождать Шойгу. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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тульская область

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Влада Копылова

алексей дюмин, тульская область, сергей шойгу, форум "армия — 2023"