https://ria.ru/20230814/dyumin-1889961796.html
Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023"
Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин участвует в форуме "Армия-2023", планируются совместные мероприятия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:06
2023-08-14T14:06
2023-08-14T14:06
алексей дюмин
тульская область
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:247:2800:1822_1920x0_80_0_0_3d154e18a1892fbb05e2142d35e7ced8.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин участвует в форуме "Армия-2023", планируются совместные мероприятия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Дюмин принял участие в церемонии открытия форума. В пресс-службе уточнили, что пока не могут сказать программу мероприятий губернатора, больше ясности появится после обхода выставки. "Планируется участие совместное", - сказал пресс-секретарь Антон Губарев, отвечая на вопрос, будет ли Дюмин сопровождать Шойгу. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c9d76656e23cb4418bf89d6c80b7601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, тульская область, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Алексей Дюмин, Тульская область, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Тульский губернатор Дюмин участвует в форуме "Армия-2023"
Дюмин участвует в форуме "Армия", планируются совместные мероприятия с Шойгу
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин участвует в форуме "Армия-2023", планируются совместные мероприятия с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Дюмин принял участие в церемонии открытия форума. В пресс-службе уточнили, что пока не могут сказать программу мероприятий губернатора, больше ясности появится после обхода выставки.
"Планируется участие совместное", - сказал пресс-секретарь Антон Губарев, отвечая на вопрос, будет ли Дюмин сопровождать Шойгу.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу