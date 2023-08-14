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Россиянин погиб в ДТП в Армении
Россиянин погиб в ДТП в Армении - РИА Новости, 14.08.2023
Россиянин погиб в ДТП в Армении
Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
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ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян. Ранее в спасательной службе МВД Армении заявили, что в ночь на понедельник на 90-м километре автотрассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, состояние пяти из них - тяжелое и крайне тяжелое. "Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин", - сказал Мурадян Sputnik Армения. Всего в микроавтобусе, по его словам, было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, еще пятеро были доставлены в гюмрийскую больницу, а 14 августа еще трех раненых перевезли в ереванские медцентры. "Сейчас в медицинском центре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояния одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины", - пояснил губернатор. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван.
https://ria.ru/20230814/utoplenie-1889919887.html
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в мире, ереван, гюмри, армения, россия
В мире, Ереван, Гюмри, Армения, Россия
Россиянин погиб в ДТП в Армении
Одним из 11 погибших в ДТП на трассе Ереван — Гюмри оказался гражданин России
ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.
Ранее в спасательной службе МВД Армении заявили, что в ночь на понедельник на 90-м километре автотрассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, состояние пяти из них - тяжелое и крайне тяжелое.
"Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин", - сказал Мурадян Sputnik Армения.
Всего в микроавтобусе, по его словам, было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, еще пятеро были доставлены в гюмрийскую больницу, а 14 августа еще трех раненых перевезли в ереванские медцентры. "Сейчас в медицинском центре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояния одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины", - пояснил губернатор. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван.
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