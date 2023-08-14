Рейтинг@Mail.ru
Россиянин погиб в ДТП в Армении - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/dtp-1890037305.html
Россиянин погиб в ДТП в Армении
Россиянин погиб в ДТП в Армении - РИА Новости, 14.08.2023
Россиянин погиб в ДТП в Армении
Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
в мире
ереван
гюмри
армения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889892828_0:46:1021:621_1920x0_80_0_0_7dd51a359019289175deaa510fec1a0b.jpg
ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян. Ранее в спасательной службе МВД Армении заявили, что в ночь на понедельник на 90-м километре автотрассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, состояние пяти из них - тяжелое и крайне тяжелое. "Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин", - сказал Мурадян Sputnik Армения. Всего в микроавтобусе, по его словам, было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, еще пятеро были доставлены в гюмрийскую больницу, а 14 августа еще трех раненых перевезли в ереванские медцентры. "Сейчас в медицинском центре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояния одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины", - пояснил губернатор. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван.
https://ria.ru/20230814/utoplenie-1889919887.html
ереван
гюмри
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889892828_58:0:1021:722_1920x0_80_0_0_31b7204144c3ff00f08406808a27f4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, гюмри, армения, россия
В мире, Ереван, Гюмри, Армения, Россия
Россиянин погиб в ДТП в Армении

Одним из 11 погибших в ДТП на трассе Ереван — Гюмри оказался гражданин России

© ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայությունПоследствия ДТП в Армении на автотрассе Ереван-Гюмри
Последствия ДТП в Армении на автотрассе Ереван-Гюмри
© ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայություն
Последствия ДТП в Армении на автотрассе Ереван-Гюмри
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.
Ранее в спасательной службе МВД Армении заявили, что в ночь на понедельник на 90-м километре автотрассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, состояние пяти из них - тяжелое и крайне тяжелое.
"Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин", - сказал Мурадян Sputnik Армения.
Всего в микроавтобусе, по его словам, было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, еще пятеро были доставлены в гюмрийскую больницу, а 14 августа еще трех раненых перевезли в ереванские медцентры. "Сейчас в медицинском центре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояния одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины", - пояснил губернатор. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван.
Временный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
СМИ: в Армении утонул украинский дипломат
Вчера, 11:48
 
В миреЕреванГюмриАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала