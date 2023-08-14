https://ria.ru/20230814/dtp-1890037305.html

Россиянин погиб в ДТП в Армении

Россиянин погиб в ДТП в Армении - РИА Новости, 14.08.2023

Россиянин погиб в ДТП в Армении

Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

в мире

ереван

гюмри

армения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889892828_0:46:1021:621_1920x0_80_0_0_7dd51a359019289175deaa510fec1a0b.jpg

ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданином России армянского происхождения, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян. Ранее в спасательной службе МВД Армении заявили, что в ночь на понедельник на 90-м километре автотрассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, состояние пяти из них - тяжелое и крайне тяжелое. "Один из погибших пассажиров – гражданин РФ, этнический армянин", - сказал Мурадян Sputnik Армения. Всего в микроавтобусе, по его словам, было 17 человек. Одного из пострадавших еще ночью доставили в Ереван, еще пятеро были доставлены в гюмрийскую больницу, а 14 августа еще трех раненых перевезли в ереванские медцентры. "Сейчас в медицинском центре Гюмри остаются двое пострадавших. Состояния одного тяжелое, другого – крайне тяжелое. Оба мужчины", - пояснил губернатор. Он добавил, что сейчас обсуждается возможность их транспортировки в Ереван.

https://ria.ru/20230814/utoplenie-1889919887.html

ереван

гюмри

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, гюмри, армения, россия