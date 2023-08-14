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В ДТП на трассе под Читой погибли четыре человека - РИА Новости, 14.08.2023
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06:38 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/dtp-1889873974.html
В ДТП на трассе под Читой погибли четыре человека
В ДТП на трассе под Читой погибли четыре человека - РИА Новости, 14.08.2023
В ДТП на трассе под Читой погибли четыре человека
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в районе посёлка Атамановка под Читой на трассе Чита - Забайкальск, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:38
2023-08-14T06:38
происшествия
чита
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 14 авг - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в районе посёлка Атамановка под Читой на трассе Чита - Забайкальск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. "Около часа ночи на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети. По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле Honda без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.
https://ria.ru/20230814/dtp-1889860472.html
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происшествия, чита, россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край
В ДТП на трассе под Читой погибли четыре человека

В ДТП на трассе под Читой погибли двое детей и двое взрослых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 14 авг - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в районе посёлка Атамановка под Читой на трассе Чита - Забайкальск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
«
"Около часа ночи на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети. По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле Honda без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.
ДТП - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Названы регионы с минимальным количеством ДТП с пострадавшими
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