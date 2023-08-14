https://ria.ru/20230814/donetsk-1889877190.html

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T07:48

2023-08-14T07:48

2023-08-14T07:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

россия

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донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230814/kherson-1889874455.html

донецк

россия

украина

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, россия, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато