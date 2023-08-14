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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:48
2023-08-14T07:48
2023-08-14T07:48
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 7.30 выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку