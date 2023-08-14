https://ria.ru/20230814/donbass-1889990373.html

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова"* за расстрел пленного

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова"* за расстрел пленного - РИА Новости, 14.08.2023

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику "Азова"* за расстрел пленного

Верховный суд ДНР осудил на 25 лет бывшего боевика батальона "Азов"* Андрея Богдана, расстрелявшего в ходе боевых действий в Мариуполе военного из ДНР, сообщили РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:31

2023-08-14T15:31

2023-08-14T15:31

донецкая народная республика

андрей богдан

россия

мариуполь

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет бывшего боевика батальона "Азов"* Андрея Богдана, расстрелявшего в ходе боевых действий в Мариуполе военного из ДНР, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего стрелка 12 бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* Андрея Богдана. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории)", - сообщили журналистам в республиканской прокуратуре. В суде было установлено, что Богдан с 1 по 31 марта 2022 года, находясь на наблюдательной позиции "Купол", вблизи автозаправочной станции, расположенной на пересечении улицы Таганрогской и проспекта Единства города Мариуполь, подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находился один мирный житель и два военнослужащих Донецкой Народной Республики, один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали. После чего Богдан отвел раненого военнопленного в здание автозаправочной станции и расстрелял его, "произведя из автомата Калашникова не менее десяти прицельных выстрелов". Тот погиб на месте. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому 25 лет колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230814/boevik-1889893481.html

https://ria.ru/20230607/srok-1876671120.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, андрей богдан, россия, мариуполь, происшествия