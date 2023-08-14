https://ria.ru/20230814/donbass-1889896230.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:06

2023-08-14T10:06

2023-08-14T10:06

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск)- населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…08:20 – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что за десять минут с 9.25 было выпущено десять таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230814/donetsk-1889874232.html

https://ria.ru/20230813/pogibshiy-1889857374.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол