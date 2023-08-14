ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск)- населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм…08:20 – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за десять минут с 9.25 было выпущено десять таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.