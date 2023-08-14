https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html

Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 14.08.2023

Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:15

2023-08-14T22:15

2023-08-14T22:15

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб (один обстрел), и "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо (один обстрел).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html

https://ria.ru/20230814/rheinmetall-1890039937.html

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