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Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 14.08.2023
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22:15 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html
Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 14.08.2023
Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:15
2023-08-14T22:15
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге. Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб (один обстрел), и "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо (один обстрел).* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html
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в мире, космос - риа наука, сша, сирия, джабхат ан-нусра, f-35, f-16, эт-танф
В мире, Космос - РИА Наука, США, Сирия, Джабхат ан-Нусра, F-35, F-16, Эт-Танф
Минобороны сообщило о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Американская коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
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Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".
Кулить отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб (один обстрел), и "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо (один обстрел).
* Запрещенная в России террористическая организация.
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