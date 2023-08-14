https://ria.ru/20230814/daniya-1889928777.html

Дания заявила о сопровождении двух российских самолетов над Северным морем

Дания заявила о сопровождении двух российских самолетов над Северным морем - РИА Новости, 14.08.2023

Дания заявила о сопровождении двух российских самолетов над Северным морем

Истребители ВВС Дании поднялись в небо в ночь на понедельник для сопровождения в международном воздушном пространстве двух российских самолетов над Северным... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:28

2023-08-14T12:28

2023-08-14T12:38

дания

f-16

северное море

в мире

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истребители ВВС Дании поднялись в небо в ночь на понедельник для сопровождения в международном воздушном пространстве двух российских самолетов над Северным морем, утверждает минобороны Дании. "Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе до утра для идентификации двух российских самолетов в международном воздушном пространстве над Северным морем. Российские самолеты ни разу не находились в воздушном пространстве Дании", - говорится в аккаунте министерства в соцсети X (бывшая Twitter). В ведомстве не уточнили, о каких именно российских самолетах идет речь.

https://ria.ru/20230606/more-1876353410.html

дания

северное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дания, f-16, северное море, в мире, россия