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Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО - РИА Новости, 15.08.2023
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18:55 14.08.2023 (обновлено: 11:41 15.08.2023)
https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html
Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО
Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО - РИА Новости, 15.08.2023
Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО
Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T18:55
2023-08-15T11:41
надежные люди
челябинская область
мариуполь
донецк
общероссийский народный фронт
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты и продукты питания, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ. "Машина гуманитарной помощи, собранная в рамках проекта "Все для победы", направляется бойцам на передовую. Нужный и важный груз получат воинские подразделения, находящиеся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также военный госпиталь и луганский детский дом. Логистика этой машины непростая: отгрузка будет происходить в нескольких городах: Мариуполе, Донецке, Луганске. Два дня подряд ребята из 13 подразделений будут получать свой долгожданный гуманитарный груз", - говорится в сообщении. В этот раз отправляются бойцам генераторы, маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты, комплекты формы и обуви, продукты питания и личной гигиены, аккумуляторные инструменты, медикаменты и многое другое по списку потребностей бойцов, уточняется в сообщении. "По сложившейся традиции, в свободное от работы время, подразделение МЧС оперативно и слажено загрузили машину гуманитарной помощью", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230814/katera-1889991307.html
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челябинская область, мариуполь, донецк, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинская область, Мариуполь, Донецк, Общероссийский народный фронт
Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО

Челябинская область отправила тепловизоры, бронежилеты и продукты в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты и продукты питания, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ.
"Машина гуманитарной помощи, собранная в рамках проекта "Все для победы", направляется бойцам на передовую. Нужный и важный груз получат воинские подразделения, находящиеся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также военный госпиталь и луганский детский дом. Логистика этой машины непростая: отгрузка будет происходить в нескольких городах: Мариуполе, Донецке, Луганске. Два дня подряд ребята из 13 подразделений будут получать свой долгожданный гуманитарный груз", - говорится в сообщении.
В этот раз отправляются бойцам генераторы, маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты, комплекты формы и обуви, продукты питания и личной гигиены, аккумуляторные инструменты, медикаменты и многое другое по списку потребностей бойцов, уточняется в сообщении.
"По сложившейся традиции, в свободное от работы время, подразделение МЧС оперативно и слажено загрузили машину гуманитарной помощью", - поясняется в сообщении.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Надежные людиЧелябинская областьМариупольДонецкОбщероссийский народный фронт
 
 
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