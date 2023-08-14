Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО
Челябинская область отправила тепловизоры, бронежилеты и продукты в зону СВО
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты и продукты питания, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ.
"Машина гуманитарной помощи, собранная в рамках проекта "Все для победы", направляется бойцам на передовую. Нужный и важный груз получат воинские подразделения, находящиеся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также военный госпиталь и луганский детский дом. Логистика этой машины непростая: отгрузка будет происходить в нескольких городах: Мариуполе, Донецке, Луганске. Два дня подряд ребята из 13 подразделений будут получать свой долгожданный гуманитарный груз", - говорится в сообщении.
В этот раз отправляются бойцам генераторы, маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты, комплекты формы и обуви, продукты питания и личной гигиены, аккумуляторные инструменты, медикаменты и многое другое по списку потребностей бойцов, уточняется в сообщении.
"По сложившейся традиции, в свободное от работы время, подразделение МЧС оперативно и слажено загрузили машину гуманитарной помощью", - поясняется в сообщении.