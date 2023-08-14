https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО

Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО - РИА Новости, 15.08.2023

Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО

Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T18:55

2023-08-14T18:55

2023-08-15T11:41

надежные люди

челябинская область

мариуполь

донецк

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область отправила бойцам 13 подразделений: в Мариуполе, Донецке и Луганске - гуманитарный груз, в том числе маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты и продукты питания, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ. "Машина гуманитарной помощи, собранная в рамках проекта "Все для победы", направляется бойцам на передовую. Нужный и важный груз получат воинские подразделения, находящиеся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также военный госпиталь и луганский детский дом. Логистика этой машины непростая: отгрузка будет происходить в нескольких городах: Мариуполе, Донецке, Луганске. Два дня подряд ребята из 13 подразделений будут получать свой долгожданный гуманитарный груз", - говорится в сообщении. В этот раз отправляются бойцам генераторы, маскировочные сети, тепловизоры, бронежилеты, комплекты формы и обуви, продукты питания и личной гигиены, аккумуляторные инструменты, медикаменты и многое другое по списку потребностей бойцов, уточняется в сообщении. "По сложившейся традиции, в свободное от работы время, подразделение МЧС оперативно и слажено загрузили машину гуманитарной помощью", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230814/katera-1889991307.html

челябинская область

мариуполь

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинская область, мариуполь, донецк, общероссийский народный фронт