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В бюджет Тюменской области поступил 161 миллиард рублей доходов - РИА Новости, 14.08.2023
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Тюменская область
 
18:50 14.08.2023 (обновлено: 18:54 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html
В бюджет Тюменской области поступил 161 миллиард рублей доходов
В бюджет Тюменской области поступил 161 миллиард рублей доходов - РИА Новости, 14.08.2023
В бюджет Тюменской области поступил 161 миллиард рублей доходов
В бюджет Тюменской области за первое полугодие 2023 года поступил 161 миллиард рублей, что составляет 81% от планового годового назначения, сообщил глава... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:50
2023-08-14T18:54
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. В бюджет Тюменской области за первое полугодие 2023 года поступил 161 миллиард рублей, что составляет 81% от планового годового назначения, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования Тюменской области. "Бюджет 2023 года был принят с максимальным дефицитом, источник покрытия которого – заимствование денег на рынке. Что имеем по факту? Первое полугодие 2023 года в целом лучше ожиданий. 161 млрд рублей доходов, из них 151 – налоговые доходы. Если соотнести с планом на год, то это 81% от планового годового назначения", – сообщил Моор, добавив, что эта сумма превышает доходы первого полугодия 2022 года на 7,5%. При этом губернатор отметил, что в условиях очень высокой неопределенности, динамики курса рубля сложно прогнозировать, каким станет финансовый год, но, по его словам, "в целом пока половина года позитивная". "Мы не прибегали к рыночным заимствованиям для финансирования расходов. Расходы финансируются по плану, даже есть текущий небольшой профицит. Если будет поступление налогов в той же динамике по отношению к прошлому году, то мы сможем завершить 2023 год без привлечения кредитных ресурсов для покрытия дефицита, которые планировали в самом начале", - пояснил ситуацию Моор. Ранее сообщалось, что бюджет региона на 2023 год по доходам запланирован в размере 198,55 миллиарда рублей, по расходам — более 234,12 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230701/tyumen-1881608377.html
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экономика, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор

В бюджет Тюменской области поступил 161 миллиард рублей доходов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. В бюджет Тюменской области за первое полугодие 2023 года поступил 161 миллиард рублей, что составляет 81% от планового годового назначения, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 79-летию со дня образования Тюменской области.
«
"Бюджет 2023 года был принят с максимальным дефицитом, источник покрытия которого – заимствование денег на рынке. Что имеем по факту? Первое полугодие 2023 года в целом лучше ожиданий. 161 млрд рублей доходов, из них 151 – налоговые доходы. Если соотнести с планом на год, то это 81% от планового годового назначения", – сообщил Моор, добавив, что эта сумма превышает доходы первого полугодия 2022 года на 7,5%.
При этом губернатор отметил, что в условиях очень высокой неопределенности, динамики курса рубля сложно прогнозировать, каким станет финансовый год, но, по его словам, "в целом пока половина года позитивная".
«
"Мы не прибегали к рыночным заимствованиям для финансирования расходов. Расходы финансируются по плану, даже есть текущий небольшой профицит. Если будет поступление налогов в той же динамике по отношению к прошлому году, то мы сможем завершить 2023 год без привлечения кредитных ресурсов для покрытия дефицита, которые планировали в самом начале", - пояснил ситуацию Моор.
Ранее сообщалось, что бюджет региона на 2023 год по доходам запланирован в размере 198,55 миллиарда рублей, по расходам — более 234,12 миллиарда рублей.
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