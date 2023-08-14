https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889897826.html

В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске

В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске - РИА Новости, 14.08.2023

В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске

Пьяный водитель наехал на молодую пару, которая с коляской шла по обочине в селе Усть-Брянь Бурятии, их ребенок скончался в скорой, сообщило управление СК РФ по РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:14

2023-08-14T10:14

2023-08-14T10:14

республика бурятия

происшествия

заиграевский район

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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на молодую пару, которая с коляской шла по обочине в селе Усть-Брянь Бурятии, их ребенок скончался в скорой, сообщило управление СК РФ по региону. По данным следствия, накануне вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на Toyota Caldina по селу Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. "В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние опьянения 44-летнего водителя зафиксировано с помощью алкотестера, у мужчины изъяты образцы крови для проведения химических исследований. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Бурятии по факту ДТП организовала проверку.

https://ria.ru/20230814/dtp-1889873974.html

республика бурятия

заиграевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, происшествия, заиграевский район