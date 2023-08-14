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В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске - РИА Новости, 14.08.2023
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10:14 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889897826.html
В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске
В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске - РИА Новости, 14.08.2023
В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске
Пьяный водитель наехал на молодую пару, которая с коляской шла по обочине в селе Усть-Брянь Бурятии, их ребенок скончался в скорой, сообщило управление СК РФ по РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:14
2023-08-14T10:14
республика бурятия
происшествия
заиграевский район
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на молодую пару, которая с коляской шла по обочине в селе Усть-Брянь Бурятии, их ребенок скончался в скорой, сообщило управление СК РФ по региону. По данным следствия, накануне вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на Toyota Caldina по селу Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. "В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние опьянения 44-летнего водителя зафиксировано с помощью алкотестера, у мужчины изъяты образцы крови для проведения химических исследований. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Бурятии по факту ДТП организовала проверку.
https://ria.ru/20230814/dtp-1889873974.html
республика бурятия
заиграевский район
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республика бурятия, происшествия, заиграевский район
Республика Бурятия, Происшествия, Заиграевский район
В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске

В Бурятии пьяный водитель сбил юношу с ребенком в коляске, младенец погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Пьяный водитель наехал на молодую пару, которая с коляской шла по обочине в селе Усть-Брянь Бурятии, их ребенок скончался в скорой, сообщило управление СК РФ по региону.
По данным следствия, накануне вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на Toyota Caldina по селу Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии.
"В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой медицинской помощи; 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние опьянения 44-летнего водителя зафиксировано с помощью алкотестера, у мужчины изъяты образцы крови для проведения химических исследований. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Бурятии по факту ДТП организовала проверку.
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