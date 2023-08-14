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ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 14.08.2023 (обновлено: 13:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889953874.html
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:44
2023-08-14T13:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
белгородская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ."14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Белгородская область
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.
"14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБелгородская область
 
 
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