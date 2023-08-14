https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889953874.html

ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023

ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:44

2023-08-14T13:44

2023-08-14T13:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

белгородская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ."14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, белгородская область