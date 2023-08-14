https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889953874.html
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью - РИА Новости, 14.08.2023
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:44
2023-08-14T13:44
2023-08-14T13:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
белгородская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ."14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Белгородская область
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью