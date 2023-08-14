https://ria.ru/20230814/belorussiya-1889956562.html

Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии

Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии - РИА Новости, 14.08.2023

Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:50

2023-08-14T13:50

2023-08-14T13:56

россия

форум "армия — 2023"

безопасность

белоруссия

сергей шойгу

виктор хренин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889953712_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_085d2cec208ecea0e6839a5a04957bc6.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном ведомстве."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Белоруссии по линии министерств обороны.В Минобороны отметили, что на форуме развернута экспозиция Республики Беларусь, и ее посетил Шойгу.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, форум "армия — 2023", безопасность, белоруссия, сергей шойгу, виктор хренин