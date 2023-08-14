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Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:50
2023-08-14T13:50
2023-08-14T13:56
россия
форум "армия — 2023"
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
виктор хренин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном ведомстве."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Белоруссии по линии министерств обороны.В Минобороны отметили, что на форуме развернута экспозиция Республики Беларусь, и ее посетил Шойгу.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "армия — 2023", безопасность, белоруссия, сергей шойгу, виктор хренин
Россия, Форум "Армия — 2023", Безопасность, Белоруссия, Сергей Шойгу, Виктор Хренин
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии
Шойгу на "Армии-2023" обсудил сотрудничество с белорусским коллегой Хрениным
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Белоруссии по линии министерств обороны.
В Минобороны отметили, что на форуме развернута экспозиция Республики Беларусь, и ее посетил Шойгу.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2023"