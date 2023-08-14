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"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя - РИА Новости, 14.08.2023
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06:23 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html
"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя
"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя - РИА Новости, 14.08.2023
"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя
Читатели таблоида The Daily Mail из США раскритиковали президента Джо Байдена, который на фоне масштабных пожаров в Гавайях провел выходные на отдыхе в родном... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:23
2023-08-14T06:23
в мире
сша
гавайи
джо байден
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail из США раскритиковали президента Джо Байдена, который на фоне масштабных пожаров в Гавайях провел выходные на отдыхе в родном Делавэре.Во время традиционной велопрогулки Байдена журналисты попыталась спросить у него, планирует ли он поездку в пострадавший штат. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден, проехав мимо репортеров и даже не попытавшись затормозить.Поведение американского лидера разозлило читателей издания из США."Держись подальше. Ты бесполезен", - написал пользователь zmjunkie."Вместо того, чтобы отправиться туда, он ездит на велосипеде", - разозлился Eltico11.""Мы изучаем этот вопрос"? Наш президент за три года был в отпуске дольше, чем я за всю жизнь", - возмутился cybersklar1."Этот идиот только что вернулся из 11-дневного отпуска, и теперь он снова там?" – задался вопросом HiDest."Люди сгорели, американцы потеряли (там. – ред.) все, и он счастливо катается на велосипеде, говоря, что думает, что может приехать", - выразил негодование John1017."Этот сумасшедший просто катается на велосипеде, "ни о чем на свете не заботясь"", - заметил Sassyfras."С тех пор, как он вступил в должность, в Америку хлынуло восемь миллионов нелегалов, и еще миллионы в пути, даже "демократические" города сейчас воют, что не могут справиться, а этот улыбчивый шут пытается выглядеть моложе на велосипеде. Он — национальный позор", - резюмировал Chris UK_Canada_USA.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Согласно последней информации, жертвами пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
https://ria.ru/20230814/bayden-1889862515.html
https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html
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в мире, сша, гавайи, джо байден
В мире, США, Гавайи, Джо Байден
"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя

Читатели Daily Mail раскритиковали отношение Байдена к пожарам на Гавайях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail из США раскритиковали президента Джо Байдена, который на фоне масштабных пожаров в Гавайях провел выходные на отдыхе в родном Делавэре.
Во время традиционной велопрогулки Байдена журналисты попыталась спросить у него, планирует ли он поездку в пострадавший штат. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден, проехав мимо репортеров и даже не попытавшись затормозить.
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Поведение американского лидера разозлило читателей издания из США.
"Держись подальше. Ты бесполезен", - написал пользователь zmjunkie.
"Вместо того, чтобы отправиться туда, он ездит на велосипеде", - разозлился Eltico11.
""Мы изучаем этот вопрос"? Наш президент за три года был в отпуске дольше, чем я за всю жизнь", - возмутился cybersklar1.
"Этот идиот только что вернулся из 11-дневного отпуска, и теперь он снова там?" – задался вопросом HiDest.
"Люди сгорели, американцы потеряли (там. – ред.) все, и он счастливо катается на велосипеде, говоря, что думает, что может приехать", - выразил негодование John1017.
"Этот сумасшедший просто катается на велосипеде, "ни о чем на свете не заботясь"", - заметил Sassyfras.
"С тех пор, как он вступил в должность, в Америку хлынуло восемь миллионов нелегалов, и еще миллионы в пути, даже "демократические" города сейчас воют, что не могут справиться, а этот улыбчивый шут пытается выглядеть моложе на велосипеде. Он — национальный позор", - резюмировал Chris UK_Canada_USA.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Согласно последней информации, жертвами пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
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В миреСШАГавайиДжо Байден
 
 
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