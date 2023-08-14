https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html

"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя

"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя - РИА Новости, 14.08.2023

"Сумасшедший велосипедист": Байден вывел американцев из себя

Читатели таблоида The Daily Mail из США раскритиковали президента Джо Байдена, который на фоне масштабных пожаров в Гавайях провел выходные на отдыхе в родном... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:23

2023-08-14T06:23

2023-08-14T06:23

в мире

сша

гавайи

джо байден

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail из США раскритиковали президента Джо Байдена, который на фоне масштабных пожаров в Гавайях провел выходные на отдыхе в родном Делавэре.Во время традиционной велопрогулки Байдена журналисты попыталась спросить у него, планирует ли он поездку в пострадавший штат. "Мы изучаем этот вопрос", - сказал Байден, проехав мимо репортеров и даже не попытавшись затормозить.Поведение американского лидера разозлило читателей издания из США."Держись подальше. Ты бесполезен", - написал пользователь zmjunkie."Вместо того, чтобы отправиться туда, он ездит на велосипеде", - разозлился Eltico11.""Мы изучаем этот вопрос"? Наш президент за три года был в отпуске дольше, чем я за всю жизнь", - возмутился cybersklar1."Этот идиот только что вернулся из 11-дневного отпуска, и теперь он снова там?" – задался вопросом HiDest."Люди сгорели, американцы потеряли (там. – ред.) все, и он счастливо катается на велосипеде, говоря, что думает, что может приехать", - выразил негодование John1017."Этот сумасшедший просто катается на велосипеде, "ни о чем на свете не заботясь"", - заметил Sassyfras."С тех пор, как он вступил в должность, в Америку хлынуло восемь миллионов нелегалов, и еще миллионы в пути, даже "демократические" города сейчас воют, что не могут справиться, а этот улыбчивый шут пытается выглядеть моложе на велосипеде. Он — национальный позор", - резюмировал Chris UK_Canada_USA.Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Согласно последней информации, жертвами пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.

https://ria.ru/20230814/bayden-1889862515.html

https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html

сша

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в мире, сша, гавайи, джо байден