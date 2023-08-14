https://ria.ru/20230814/bayden-1889862515.html

Сын Байдена совершил "много незаконных вещей", заявил конгрессмен-демократ

Сын Байдена совершил "много незаконных вещей", заявил конгрессмен-демократ - РИА Новости, 14.08.2023

Сын Байдена совершил "много незаконных вещей", заявил конгрессмен-демократ

Член комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) заявил, что сын президента Джо Байдена – Хантер... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T01:01

2023-08-14T01:01

2023-08-14T05:35

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Член комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) заявил, что сын президента Джо Байдена – Хантер Байден – совершил "много по-настоящему незаконных вещей", отметив при этом, что расследование по его делу "не идет гладко". "Кажется и вправду очевидным, что этот парень пристрастился к наркотикам и совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей", - сказал Раскин в воскресном эфире телеканала ABC. При этом он выразил уверенность в том, что американские политики должны не вмешиваться в работу системы правосудия и позволить процессу по делу Байдена-младшего "следовать своим чередом". Помимо этого, Раскин признал, что федеральное расследование в отношении сына Байдена "не идет гладко". "С моей точки зрения, речь идет о верховенстве закона, и система правосудия работает так, как она работает. Очевидно, это не проходит гладко, и та или иная сторона не обязательно согласится с таким ходом событий", - добавил конгрессмен.В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что расследование по делу Хантера Байдена выводится на уровень спецпрокурора. Данный статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Вайс. Согласно заявлению Гарланда, Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которые он сочтет целесообразными. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.Как ожидалось, сделка должна была быть официально рассмотрена на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу и дав сторонам 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения ее деталей.

https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html

https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

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в мире, сша, делавэр, хантер байден, мэриленд, конгресс сша