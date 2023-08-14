https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО - РИА Новости, 14.08.2023
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО
Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:31
2023-08-14T17:31
2023-08-14T17:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
юлия барановская
знаменитости
сво
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876925148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92d49003eda52ab66a214ff7dfed1708.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о совместных поездках в зону СВО с телеведущей. По словам Потупчик, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина стала для нее "открытием прошлого года" из-за своей напористости и смелости, когда они вместе поехали в Мариуполь. До того Кристина и Юлия не были знакомы."Когда нас начали водить по подъездам, она, как черт, отскочила от охраны, начала нырять во все эти подвалы, нашла нескольких парализованных старух, хоспис, еще что-то. Начала вытаскивать этих бабок. Мы вернулись в Донецк. И она до вечера замотала всех, чтобы ей нашли, где можно купить инвалидные коляски, — вспомнила Кристина Потупчик. Медиаменеджер добавила, что Юлия Барановская в итоге раздала коляски тем, кому пообещала. После телеведущая настолько загорелась этой общественной деятельностью, что объехала "все горячие точки". "Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. — рассказала Потупчик. — Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка". В беседе с Бондарчук Потупчик назвала Барановскую "настоящей" и "искренней". "Она, конечно, ураган — горы снесет", — подытожила общественный деятель. Кристина Потупчик рассказала, что Юлия Барановская была зоне СВО на девятое мая, и собирается туда отправиться в ближайшее время. Ведущая ранее также приезжала в регион вместе с певцом Григорием Лепсом. Но свои визиты в ДНР она предпочитает не анонсировать.
https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876925148_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8f3bbf223b5e3b2e24c2166e78ae0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, юлия барановская, знаменитости, сво, донецк, мариуполь, донецкая народная республика, кристина потупчик, светлана бондарчук, youtube
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Барановская, Знаменитости, СВО, Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Кристина Потупчик, Светлана Бондарчук, YouTube
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО
Подруга Юлии Барановской рассказала о смелых поступках ведущей в зоне СВО
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о совместных поездках в зону СВО с телеведущей.
По словам Потупчик, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина стала для нее "открытием прошлого года" из-за своей напористости и смелости, когда они вместе поехали в Мариуполь. До того Кристина и Юлия не были знакомы.
«
"Когда нас начали водить по подъездам, она, как черт, отскочила от охраны, начала нырять во все эти подвалы, нашла нескольких парализованных старух, хоспис, еще что-то. Начала вытаскивать этих бабок. Мы вернулись в Донецк. И она до вечера замотала всех, чтобы ей нашли, где можно купить инвалидные коляски, — вспомнила Кристина Потупчик.
Медиаменеджер добавила, что Юлия Барановская в итоге раздала коляски тем, кому пообещала. После телеведущая настолько загорелась этой общественной деятельностью, что объехала "все горячие точки".
«
"Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. — рассказала Потупчик. — Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка".
В беседе с Бондарчук Потупчик назвала Барановскую "настоящей" и "искренней". "Она, конечно, ураган — горы снесет", — подытожила общественный деятель.
Кристина Потупчик рассказала, что Юлия Барановская была зоне СВО на девятое мая, и собирается туда отправиться в ближайшее время.
Ведущая ранее также приезжала в регион вместе с певцом Григорием Лепсом. Но свои визиты в ДНР она предпочитает не анонсировать.
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО