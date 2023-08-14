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"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО - РИА Новости, 14.08.2023
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Шоубиз
 
17:31 14.08.2023 (обновлено: 17:32 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО - РИА Новости, 14.08.2023
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО
Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:31
2023-08-14T17:32
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новости шоу-бизнеса
юлия барановская
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донецк
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о совместных поездках в зону СВО с телеведущей. По словам Потупчик, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина стала для нее "открытием прошлого года" из-за своей напористости и смелости, когда они вместе поехали в Мариуполь. До того Кристина и Юлия не были знакомы."Когда нас начали водить по подъездам, она, как черт, отскочила от охраны, начала нырять во все эти подвалы, нашла нескольких парализованных старух, хоспис, еще что-то. Начала вытаскивать этих бабок. Мы вернулись в Донецк. И она до вечера замотала всех, чтобы ей нашли, где можно купить инвалидные коляски, — вспомнила Кристина Потупчик. Медиаменеджер добавила, что Юлия Барановская в итоге раздала коляски тем, кому пообещала. После телеведущая настолько загорелась этой общественной деятельностью, что объехала "все горячие точки". &quot;Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. — рассказала Потупчик. — Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка&quot;. В беседе с Бондарчук Потупчик назвала Барановскую "настоящей" и "искренней". "Она, конечно, ураган — горы снесет", — подытожила общественный деятель. Кристина Потупчик рассказала, что Юлия Барановская была зоне СВО на девятое мая, и собирается туда отправиться в ближайшее время. Ведущая ранее также приезжала в регион вместе с певцом Григорием Лепсом. Но свои визиты в ДНР она предпочитает не анонсировать.
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новости шоу-бизнеса, юлия барановская, знаменитости, сво, донецк, мариуполь, донецкая народная республика, кристина потупчик, светлана бондарчук, youtube
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Барановская, Знаменитости, СВО, Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Кристина Потупчик, Светлана Бондарчук, YouTube
"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО

Подруга Юлии Барановской рассказала о смелых поступках ведущей в зоне СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТелеведущая Юлия Барановская на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Телеведущая Юлия Барановская на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о совместных поездках в зону СВО с телеведущей.
По словам Потупчик, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина стала для нее "открытием прошлого года" из-за своей напористости и смелости, когда они вместе поехали в Мариуполь. До того Кристина и Юлия не были знакомы.
«
"Когда нас начали водить по подъездам, она, как черт, отскочила от охраны, начала нырять во все эти подвалы, нашла нескольких парализованных старух, хоспис, еще что-то. Начала вытаскивать этих бабок. Мы вернулись в Донецк. И она до вечера замотала всех, чтобы ей нашли, где можно купить инвалидные коляски, — вспомнила Кристина Потупчик.
Медиаменеджер добавила, что Юлия Барановская в итоге раздала коляски тем, кому пообещала. После телеведущая настолько загорелась этой общественной деятельностью, что объехала "все горячие точки".
«

"Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. — рассказала Потупчик. — Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка".

В беседе с Бондарчук Потупчик назвала Барановскую "настоящей" и "искренней". "Она, конечно, ураган — горы снесет", — подытожила общественный деятель.
Кристина Потупчик рассказала, что Юлия Барановская была зоне СВО на девятое мая, и собирается туда отправиться в ближайшее время.
Ведущая ранее также приезжала в регион вместе с певцом Григорием Лепсом. Но свои визиты в ДНР она предпочитает не анонсировать.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЮлия БарановскаяЗнаменитостиСВОДонецкМариупольДонецкая Народная РеспубликаКристина ПотупчикСветлана БондарчукYouTube
 
 
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