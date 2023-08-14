https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html

"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО

"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО - РИА Новости, 14.08.2023

"Она ураган": подруга Барановской рассказала о поездках ведущей в зону СВО

Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:31

2023-08-14T17:31

2023-08-14T17:32

шоубиз

новости шоу-бизнеса

юлия барановская

знаменитости

сво

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876925148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92d49003eda52ab66a214ff7dfed1708.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Кристина Потупчик, медиаменеджер, общественный деятель и подруга Юлии Барановской рассказала в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube, о совместных поездках в зону СВО с телеведущей. По словам Потупчик, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина стала для нее "открытием прошлого года" из-за своей напористости и смелости, когда они вместе поехали в Мариуполь. До того Кристина и Юлия не были знакомы."Когда нас начали водить по подъездам, она, как черт, отскочила от охраны, начала нырять во все эти подвалы, нашла нескольких парализованных старух, хоспис, еще что-то. Начала вытаскивать этих бабок. Мы вернулись в Донецк. И она до вечера замотала всех, чтобы ей нашли, где можно купить инвалидные коляски, — вспомнила Кристина Потупчик. Медиаменеджер добавила, что Юлия Барановская в итоге раздала коляски тем, кому пообещала. После телеведущая настолько загорелась этой общественной деятельностью, что объехала "все горячие точки". "Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. — рассказала Потупчик. — Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка". В беседе с Бондарчук Потупчик назвала Барановскую "настоящей" и "искренней". "Она, конечно, ураган — горы снесет", — подытожила общественный деятель. Кристина Потупчик рассказала, что Юлия Барановская была зоне СВО на девятое мая, и собирается туда отправиться в ближайшее время. Ведущая ранее также приезжала в регион вместе с певцом Григорием Лепсом. Но свои визиты в ДНР она предпочитает не анонсировать.

https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, юлия барановская, знаменитости, сво, донецк, мариуполь, донецкая народная республика, кристина потупчик, светлана бондарчук, youtube