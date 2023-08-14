https://ria.ru/20230814/avtozapravka-1890081541.html

В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны

В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны - РИА Новости, 14.08.2023

В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны

Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:01

2023-08-14T23:01

2023-08-14T23:14

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890079772_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_295ea11ab117e5b92b4782cdd6f72afe.jpg

МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, сообщает МВД Дагестана.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале."Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок", - говорится в сообщении.По последней информации МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.

https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890082149.html

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890082294.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале