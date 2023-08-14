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В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны - РИА Новости, 14.08.2023
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23:01 14.08.2023 (обновлено: 23:14 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/avtozapravka-1890081541.html
В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны
В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны - РИА Новости, 14.08.2023
В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны
Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:01
2023-08-14T23:14
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, сообщает МВД Дагестана.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале."Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок", - говорится в сообщении.По последней информации МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.
https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890082149.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны

В Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны из восьми

© Телеграм-канал mkala_newsВзрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в Махачкале
© Телеграм-канал mkala_news
Взрыв на заправке в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Две цистерны из восьми взорвались на автосервисе в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, сообщает МВД Дагестана.
По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале.
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"Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок", - говорится в сообщении.
По последней информации МЧС республики, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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