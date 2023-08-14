https://ria.ru/20230814/ataka-1890049462.html
Россия осудила террористический акт в отношении военнослужащих САР
Россия осудила террористический акт в отношении военнослужащих САР - РИА Новости, 14.08.2023
Россия осудила террористический акт в отношении военнослужащих САР
Москва решительно осуждает террористический акт в отношении сирийских военнослужащих, который совершили боевики "Исламского государства"*, говорится в сообщении РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:15
2023-08-14T19:15
2023-08-14T19:15
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исламское государство
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва решительно осуждает террористический акт в отношении сирийских военнослужащих, который совершили боевики "Исламского государства"*, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ. В пятницу источник в сирийских органах безопасности сообщил РИА Новости, что 20 сирийских военных погибли, еще 10 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на автобус с военнослужащими в Дейр-эз-Зоре. "Решительно осуждаем этот террористический акт. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с руководством и народом САР в борьбе с терроризмом", - заявили в МИД РФ. В заявлении ведомства подчеркивается, что основная угроза безопасности в Сирии по-прежнему исходит из районов, неподконтрольных правительству этой страны. Незаконное военное присутствие США в Сирии является одним из основных дестабилизирующих факторов в регионе, отмечают в МИД РФ. "Политика Вашингтона, нацеленная на сохранение фактической оккупации обширных районов на северо-востоке Сирии, богатых нефтегазовыми и сельскохозяйственными ресурсами, и продолжение санкционного давления на Дамаск ведет к дальнейшему ухудшению социальной-экономической ситуации и активизации экстремистского подполья в САР", - заявили в российском дипломатическом ведомстве. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230812/siriya-1889753386.html
https://ria.ru/20230813/siriya-1889857037.html
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в мире, сирия, исламское государство, россия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, Исламское государство, Россия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Россия осудила террористический акт в отношении военнослужащих САР
Россия осудила террористическую атаку на автобусы с военнослужащими САР