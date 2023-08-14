https://ria.ru/20230814/ataka-1889918479.html

В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов

В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов - РИА Новости, 14.08.2023

В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов

Шесть украинских ударных беспилотников, в том числе самолетного типа, пытались атаковать в воскресенье различные объекты в двух районах Курской области, все... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:40

2023-08-14T11:40

2023-08-14T11:40

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

суджанский район

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Шесть украинских ударных беспилотников, в том числе самолетного типа, пытались атаковать в воскресенье различные объекты в двух районах Курской области, все дроны уничтожены ПВО, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в понедельник. "В 11.30 (воскресенья) в Суджанском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа; в 17.45 возле пограничного пункта пропуска "Крупец" в Рыльском районе два БПЛА с детонацией на земле", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть атак ударных беспилотников на Курскую область, пять из них в Рыльском районе. "Все дроны были сбиты системой ПВО", - констатировал собеседник агентства. Минобороны РФ в воскресенье сообщало об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Пострадавших и разрушений, по заявлению ведомства, удалось избежать.

https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html

курская область

рыльский район

суджанский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, рыльский район, суджанский район