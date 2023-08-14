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В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/ataka-1889918479.html
В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов
В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов - РИА Новости, 14.08.2023
В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов
Шесть украинских ударных беспилотников, в том числе самолетного типа, пытались атаковать в воскресенье различные объекты в двух районах Курской области, все... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:40
2023-08-14T11:40
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
суджанский район
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Шесть украинских ударных беспилотников, в том числе самолетного типа, пытались атаковать в воскресенье различные объекты в двух районах Курской области, все дроны уничтожены ПВО, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в понедельник. "В 11.30 (воскресенья) в Суджанском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа; в 17.45 возле пограничного пункта пропуска "Крупец" в Рыльском районе два БПЛА с детонацией на земле", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть атак ударных беспилотников на Курскую область, пять из них в Рыльском районе. "Все дроны были сбиты системой ПВО", - констатировал собеседник агентства. Минобороны РФ в воскресенье сообщало об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Пострадавших и разрушений, по заявлению ведомства, удалось избежать.
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html
курская область
рыльский район
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курская область, рыльский район, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Суджанский район
В Курской области в воскресенье отразили атаку шести украинских дронов

В двух районах Курской области в воскресенье отразили атаку шести дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Шесть украинских ударных беспилотников, в том числе самолетного типа, пытались атаковать в воскресенье различные объекты в двух районах Курской области, все дроны уничтожены ПВО, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в понедельник.
"В 11.30 (воскресенья) в Суджанском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа; в 17.45 возле пограничного пункта пропуска "Крупец" в Рыльском районе два БПЛА с детонацией на земле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в воскресенье было зарегистрировано шесть атак ударных беспилотников на Курскую область, пять из них в Рыльском районе. "Все дроны были сбиты системой ПВО", - констатировал собеседник агентства.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало об уничтожении украинского дрона над Курской областью. Пострадавших и разрушений, по заявлению ведомства, удалось избежать.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районСуджанский район
 
 
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