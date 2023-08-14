https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890033427.html
Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки
Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки - РИА Новости, 14.08.2023
Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки
Предприятия Ярославской области представили на форуме "Армия-2023" свою продукцию и технические разработки, в числе которых комплектующие для беспилотников,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:57
2023-08-14T17:57
2023-08-14T18:01
ярославская область
технологии
ярославская область
россия
кубинка
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
форум "армия — 2023"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области представили на форуме "Армия-2023" свою продукцию и технические разработки, в числе которых комплектующие для беспилотников, катера, оптическая техника, перевязочные средства, сообщила пресс-служба правительства региона. "Ярославские предприятия при поддержке правительства области представляют свою продукцию и технические разработки на главном мероприятии оборонно-промышленного комплекса России – международном форуме "Армия-2023", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство области сформировало на форум представительный пул из передовых предприятий региона. Например, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн" – в составе стенда Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех" демонстрирует малоразмерные газотурбинные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Мобильные радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения дронов представляет АО "Рыбинский завод приборостроения". Ведущие судостроительные предприятия региона – ПАО "ССЗ "Вымпел", ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь" – презентуют штурмовые, патрульные, спасательные и водолазные катера, грузопассажирский паром, нефтеналивной танкер, рыболовный траулер и другие суда. Оптическую технику демонстрирует Ростовский оптико-механический завод, дорожно-строительную – рыбинский "Раска". ГК "РеалСорб" и ООО "Фарм-Медик" представляют на форуме линейку перевязочных гемостатических средств, предназначенных для остановки массированных кровотечений. "Форум является одной из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники и предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения, некоторая уже успешно применяется военным ведомством, в том числе в зоне СВО", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева его пресс-служба. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889939450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ярославская область, россия, кубинка, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, форум "армия — 2023"
Ярославская область, Технологии, Ярославская область, Россия, Кубинка, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Форум "Армия — 2023"
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области представили на форуме "Армия-2023" свою продукцию и технические разработки, в числе которых комплектующие для беспилотников, катера, оптическая техника, перевязочные средства, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Ярославские предприятия при поддержке правительства области представляют свою продукцию и технические разработки на главном мероприятии оборонно-промышленного комплекса России
– международном форуме "Армия-2023", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правительство области сформировало на форум представительный пул из передовых предприятий региона. Например, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн
" – в составе стенда Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех
" демонстрирует малоразмерные газотурбинные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Мобильные радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения дронов представляет АО "Рыбинский завод приборостроения".
Ведущие судостроительные предприятия региона – ПАО "ССЗ "Вымпел", ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь" – презентуют штурмовые, патрульные, спасательные и водолазные катера, грузопассажирский паром, нефтеналивной танкер, рыболовный траулер и другие суда. Оптическую технику демонстрирует Ростовский оптико-механический завод, дорожно-строительную – рыбинский "Раска". ГК "РеалСорб" и ООО "Фарм-Медик" представляют на форуме линейку перевязочных гемостатических средств, предназначенных для остановки массированных кровотечений.
"Форум является одной из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники и предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения, некоторая уже успешно применяется военным ведомством, в том числе в зоне СВО", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева его пресс-служба.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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