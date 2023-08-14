https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890033427.html

Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки

Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки - РИА Новости, 14.08.2023

Ярославские предприятия представили на форуме "Армия" свои разработки

Предприятия Ярославской области представили на форуме "Армия-2023" свою продукцию и технические разработки, в числе которых комплектующие для беспилотников,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:57

2023-08-14T17:57

2023-08-14T18:01

ярославская область

технологии

ярославская область

россия

кубинка

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889957740_168:0:3676:1973_1920x0_80_0_0_a1601445760c82961c24c50f107fd1b4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области представили на форуме "Армия-2023" свою продукцию и технические разработки, в числе которых комплектующие для беспилотников, катера, оптическая техника, перевязочные средства, сообщила пресс-служба правительства региона. "Ярославские предприятия при поддержке правительства области представляют свою продукцию и технические разработки на главном мероприятии оборонно-промышленного комплекса России – международном форуме "Армия-2023", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство области сформировало на форум представительный пул из передовых предприятий региона. Например, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн" – в составе стенда Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех" демонстрирует малоразмерные газотурбинные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Мобильные радиолокационные станции для обнаружения и сопровождения дронов представляет АО "Рыбинский завод приборостроения". Ведущие судостроительные предприятия региона – ПАО "ССЗ "Вымпел", ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь" – презентуют штурмовые, патрульные, спасательные и водолазные катера, грузопассажирский паром, нефтеналивной танкер, рыболовный траулер и другие суда. Оптическую технику демонстрирует Ростовский оптико-механический завод, дорожно-строительную – рыбинский "Раска". ГК "РеалСорб" и ООО "Фарм-Медик" представляют на форуме линейку перевязочных гемостатических средств, предназначенных для остановки массированных кровотечений. "Форум является одной из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники и предоставляет хорошую возможность нашим предприятиям для демонстрации продукции военного назначения, некоторая уже успешно применяется военным ведомством, в том числе в зоне СВО", - цитирует губернатора Ярославской области Михаила Евраева его пресс-служба. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889939450.html

ярославская область

россия

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, ярославская область, россия, кубинка, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, форум "армия — 2023"