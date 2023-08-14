https://ria.ru/20230814/armiya-1889986021.html

Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"

Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представленной на открывшемся в понедельник в РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:21

2023-08-14T15:21

2023-08-14T15:34

безопасность

россия

кубинка

сергей шойгу

воздушно-десантные войска россии

промсвязьбанк

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область). 14 августа, - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представленной на открывшемся в понедельник в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". В частности, он осмотрел выставленные на открытой площадке самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", 120-ммсамоходное артиллерийское орудие "Лотос", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномёт "Дрок", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", переносную радиолокационную станцию разведки "Аистёнок". Здесь же был представлен многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор "Орёл", беспилотные летательные аппараты"Орлан-30" и "Орлан-10", комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ", комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет", беспилотник "Суперкам-S350", 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 122-мм системой залпового огня "Торнадо-Г". Кроме того, министру обороны доложили о возможностях комплекса управления огнём артиллерийского дивизиона "Планшет-М-ИР", подвижного разведывательного пункта ПРП-5 "Марс-2000", пункта комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О". В экспозиции технополиса "Эра" были представлены, в частности, квадрокоптер "Сюрприз-ПРО", система акустической разведки "Чебурашка", изделия медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов. Шойгу осмотрел также продукцию ряда российских компаний, включая перспективную авиационную управляемую ракету класса "воздух-воздух", созданную НПО "Курганприбор", пообщался с руководителями "Промсвязьбанка" и "Новикомбанка".РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html

россия

кубинка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, воздушно-десантные войска россии, промсвязьбанк, форум "армия — 2023"