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Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
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15:21 14.08.2023 (обновлено: 15:34 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/armiya-1889986021.html
Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"
Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представленной на открывшемся в понедельник в РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:21
2023-08-14T15:34
безопасность
россия
кубинка
сергей шойгу
воздушно-десантные войска россии
промсвязьбанк
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область). 14 августа, - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представленной на открывшемся в понедельник в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". В частности, он осмотрел выставленные на открытой площадке самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", 120-ммсамоходное артиллерийское орудие "Лотос", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномёт "Дрок", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", переносную радиолокационную станцию разведки "Аистёнок". Здесь же был представлен многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор "Орёл", беспилотные летательные аппараты"Орлан-30" и "Орлан-10", комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ", комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет", беспилотник "Суперкам-S350", 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 122-мм системой залпового огня "Торнадо-Г". Кроме того, министру обороны доложили о возможностях комплекса управления огнём артиллерийского дивизиона "Планшет-М-ИР", подвижного разведывательного пункта ПРП-5 "Марс-2000", пункта комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О". В экспозиции технополиса "Эра" были представлены, в частности, квадрокоптер "Сюрприз-ПРО", система акустической разведки "Чебурашка", изделия медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов. Шойгу осмотрел также продукцию ряда российских компаний, включая перспективную авиационную управляемую ракету класса "воздух-воздух", созданную НПО "Курганприбор", пообщался с руководителями "Промсвязьбанка" и "Новикомбанка".РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html
россия
кубинка
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Дарья Буймова
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безопасность, россия, кубинка, сергей шойгу, воздушно-десантные войска россии, промсвязьбанк, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Сергей Шойгу, Воздушно-десантные войска России, Промсвязьбанк, Форум "Армия — 2023"
Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия-2023"

Министр обороны Шойгу ознакомился с продукцией российского ВПК на форуме "Армия"

© РИА НовостиМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область). 14 августа, - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с продукцией предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, представленной на открывшемся в понедельник в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".
В частности, он осмотрел выставленные на открытой площадке самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", 120-ммсамоходное артиллерийское орудие "Лотос", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномёт "Дрок", комплекс средств автоматизированного управления миномётными подразделениями ВДВ "Завет-Д", переносную радиолокационную станцию разведки "Аистёнок".
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Здесь же был представлен многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор "Орёл", беспилотные летательные аппараты"Орлан-30" и "Орлан-10", комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ", комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса "Ланцет", беспилотник "Суперкам-S350", 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 122-мм системой залпового огня "Торнадо-Г". Кроме того, министру обороны доложили о возможностях комплекса управления огнём артиллерийского дивизиона "Планшет-М-ИР", подвижного разведывательного пункта ПРП-5 "Марс-2000", пункта комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О".
В экспозиции технополиса "Эра" были представлены, в частности, квадрокоптер "Сюрприз-ПРО", система акустической разведки "Чебурашка", изделия медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов. Шойгу осмотрел также продукцию ряда российских компаний, включая перспективную авиационную управляемую ракету класса "воздух-воздух", созданную НПО "Курганприбор", пообщался с руководителями "Промсвязьбанка" и "Новикомбанка".
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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БезопасностьРоссияКубинкаСергей ШойгуВоздушно-десантные войска РоссииПромсвязьбанкФорум "Армия — 2023"
 
 
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