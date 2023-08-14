https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html

Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК

Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК - РИА Новости, 14.08.2023

Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК

Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:51

2023-08-14T13:51

2023-08-14T13:51

россия

денис мантуров

форум "армия — 2023"

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023". "Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности", - сообщил Мантуров. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/armiya-1889927223.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, денис мантуров, форум "армия — 2023", безопасность