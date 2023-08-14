https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК
Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:51
2023-08-14T13:51
2023-08-14T13:51
россия
денис мантуров
форум "армия — 2023"
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023". "Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности", - сообщил Мантуров. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/armiya-1889927223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, денис мантуров, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Денис Мантуров, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Мантуров назвал обеспечение армии и флота безусловным приоритетом ОПК
Глава Минпромторга Мантуров заявил о важности обеспечение потребностей армии
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Обеспечение потребностей армии и флота РФ является безусловным приоритетом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".
"Обеспечение потребностей российской армии и флота является безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности", - сообщил Мантуров.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Церемония открытия форума "Армия-2023"