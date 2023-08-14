https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html

Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой

Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой - РИА Новости, 14.08.2023

Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:38

2023-08-14T16:38

2023-08-14T17:02

безопасность

арктика

россия

ту-160м

ту-95мс

ту-22м3

балтийское море

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ."Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с, Су-27, МиГ-31."Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - цитирует Минобороны командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html

https://ria.ru/20230711/tu-160-1883553897.html

арктика

россия

балтийское море

северный ледовитый океан

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет самолета дальней авиации над нейтральными водами арктических морей Самолеты дальней авиации выполнили полеты над нейтральными водами арктических морей, сообщило Минобороны 2023-08-14T16:38 true PT1M00S

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Дарья Буймова

безопасность, арктика, россия, ту-160м, ту-95мс, ту-22м3, балтийское море, северный ледовитый океан, сергей кобылаш, ту-95