https://ria.ru/20230814/arktika-1890007340.html
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой - РИА Новости, 14.08.2023
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:38
2023-08-14T16:38
2023-08-14T17:02
безопасность
арктика
россия
ту-160м
ту-95мс
ту-22м3
балтийское море
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ."Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.Как уточнили в министерстве, в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с, Су-27, МиГ-31."Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - цитирует Минобороны командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html
https://ria.ru/20230711/tu-160-1883553897.html
арктика
россия
балтийское море
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Полет самолета дальней авиации над нейтральными водами арктических морей
Самолеты дальней авиации выполнили полеты над нейтральными водами арктических морей, сообщило Минобороны
2023-08-14T16:38
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, арктика, россия, ту-160м, ту-95мс, ту-22м3, балтийское море, северный ледовитый океан, сергей кобылаш, ту-95
Безопасность, Арктика, Россия, Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3, Балтийское море, Северный Ледовитый океан, Сергей Кобылаш, Ту-95
Стратегические ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
Ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой