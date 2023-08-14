https://ria.ru/20230814/arestovannyy-1889969994.html

В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы

В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы - РИА Новости, 14.08.2023

В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы

Мужчина, арестованный в Москве за оборот наркотиков, пожаловался на боли, а при обследовании в больнице сбежал, выпрыгнув в окно, но был быстро задержан,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:36

2023-08-14T14:36

2023-08-14T14:36

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина, арестованный в Москве за оборот наркотиков, пожаловался на боли, а при обследовании в больнице сбежал, выпрыгнув в окно, но был быстро задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным пресс-службы, 11 августа суд арестовал обвиняемого по уголовному делу по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного оборота наркотических веществ), в СИЗО он пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали. "При проведении компьютерной томографии обвиняемый, воспользовавшись необходимостью снятия специальных средств, совершил побег через окно 2 этажа здания… В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска", - сказали в пресс-службе. Сейчас беглец уже находится в СИЗО №7.

https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html

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происшествия, москва, россия, здоровье - общество