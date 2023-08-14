https://ria.ru/20230814/arestovannyy-1889969994.html
В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы
В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы - РИА Новости, 14.08.2023
В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы
Мужчина, арестованный в Москве за оборот наркотиков, пожаловался на боли, а при обследовании в больнице сбежал, выпрыгнув в окно, но был быстро задержан,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:36
2023-08-14T14:36
2023-08-14T14:36
происшествия
москва
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина, арестованный в Москве за оборот наркотиков, пожаловался на боли, а при обследовании в больнице сбежал, выпрыгнув в окно, но был быстро задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным пресс-службы, 11 августа суд арестовал обвиняемого по уголовному делу по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного оборота наркотических веществ), в СИЗО он пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали. "При проведении компьютерной томографии обвиняемый, воспользовавшись необходимостью снятия специальных средств, совершил побег через окно 2 этажа здания… В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска", - сказали в пресс-службе. Сейчас беглец уже находится в СИЗО №7.
https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html
https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Россия, Здоровье - Общество
В Москве арестованный за оборот наркотиков прыгнул из окна больницы
В Москве арестованный за наркотики прыгнул из окна больницы, но был задержан
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина, арестованный в Москве за оборот наркотиков, пожаловался на боли, а при обследовании в больнице сбежал, выпрыгнув в окно, но был быстро задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным пресс-службы, 11 августа суд арестовал обвиняемого по уголовному делу по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного оборота наркотических веществ), в СИЗО он пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали.
В Благовещенске осужденный сбежал из СИЗО через окно для передач
«
"При проведении компьютерной томографии обвиняемый, воспользовавшись необходимостью снятия специальных средств, совершил побег через окно 2 этажа здания… В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска", - сказали в пресс-службе.
Сейчас беглец уже находится в СИЗО №7.
В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы