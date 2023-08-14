https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889950263.html

"Аэрофлот" обсуждает создание в России нового дальнемагистрального самолета

"Аэрофлот" обсуждает создание в России нового дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 14.08.2023

"Аэрофлот" обсуждает создание в России нового дальнемагистрального самолета

"Аэрофлот" сможет эксплуатировать существующий парк дальнемагистральных самолетов для обслуживания маршрутов на Дальний Восток и международных направлений... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:38

2023-08-14T13:38

2023-08-14T13:38

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" сможет эксплуатировать существующий парк дальнемагистральных самолетов для обслуживания маршрутов на Дальний Восток и международных направлений минимум до 2030 года, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский в интервью газете "Ведомости". "Понятно, что в первую очередь мы должны обеспечивать транспортную доступность внутри страны. И если мы начнем сталкиваться с каким-то дефицитом – чего мы пока не видим, – то, конечно, в первую очередь сконцентрируемся на потребностях внутри страны, будем обеспечивать транспортную доступность наших регионов. Но отмечу, что по статистике эксплуатации текущего дальнемагистрального парка видно, что в каком-то долгосрочном периоде мы сможем его эксплуатировать минимум до 2030 года", - сказал он. Одновременно "Аэрофлот" обсуждает с отечественными производителями вопросы создания нового дальнемагистрального самолета. "Мы это с производителем обсуждаем. Основное, что необходимо для проектирования дальнемагистрального самолета, – это двигатель. Проект уже есть, это ПД-35. Конечно же, "Аэрофлот" ждет от промышленности и новый дальнемагистральный самолет", - отметил гендиректор. Александровский не считает рациональным эксплуатацию на дальних линиях Ил-96-300 или Ил-96-400. "К сожалению, промышленность не способна их производить в необходимом количестве, а восстанавливать объемы производства слишком дорого. Кроме того, поднимать устаревшие технологии на коммерчески неэффективный самолет – это нерационально. Нужен новый двухдвигательный самолет с применением передовых технологий и хорошей топливной эффективностью", - считает он.

https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889949660.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот