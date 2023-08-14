Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889949660.html
Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года
Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года - РИА Новости, 14.08.2023
Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года
"Аэрофлот" планирует до конца года завершить переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями по 61 самолету, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:36
2023-08-14T13:36
россия
аэрофлот
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями по 61 самолету, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский. "У нас увеличилось количество воздушных судов, по которым мы готовы завершать страховое урегулирование, – с 47 до 61. Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты авиакомпаний группы – и самого "Аэрофлота", и "России", и "Победы". Всего сейчас 102 дерегистрированных воздушных судна, что создает нам определенный комфорт в условиях текущих ограничений по выполнению международных полетов", - сказал Александровский в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что не видит каких либо ограничений в выделении средств со стороны Минтранса и Минфина или затягивания переговоров со стороны иностранных партнеров, однако "сам процесс сложно структурирован". Александровский также сообщил, что в сентябре "Аэрофлот" планирует полностью закончить процесс создания центра техобслуживания самолетов на базе "Аэрофлот техникс". "Это будет крупнейший в Восточной Европе центр по техническому обслуживанию самолетов: 2400 сотрудников, 5 ангаров в "Шереметьево", 1 ангар в Оренбурге, 14 линейных станций – от Калининграда до Дальнего Востока. При дальнейшем развитии группы "Аэрофлот" в регионах "Аэрофлот техникс" будет также появляться там, будем создавать новые рабочие места. Например, "Аэрофлот техникс" в июле открыл линейную станцию на Камчатке, в Нижнем Новгороде расшил сертификат для линейной станции", - пояснил он в интервью. Одновременно перевозчик изучает возможности альтернативных рынков услуг техобслуживания судов, "чтобы иметь варианты, когда наши собственные возможности ограничены – например, в высокий сезон самих ремонтных работ". Так, сделан "пробный шаг" в обслуживании воздушных судов иностранного производства в Иране. "Ремонтные работы еще продолжаются. Качеством довольны, но по срокам – скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, "Аэрофлот" способен сделать в "Шереметьево". Будем поддерживать с ними отношения", - резюмировал Александровский.
https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889932967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Аэрофлот, Министерство финансов РФ (Минфин России)

Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями по 61 самолету, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
"У нас увеличилось количество воздушных судов, по которым мы готовы завершать страховое урегулирование, – с 47 до 61. Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты авиакомпаний группы – и самого "Аэрофлота", и "России", и "Победы". Всего сейчас 102 дерегистрированных воздушных судна, что создает нам определенный комфорт в условиях текущих ограничений по выполнению международных полетов", - сказал Александровский в интервью газете "Ведомости".
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Аэрофлот" до конца года планирует повысить зарплаты 90% персонала
12:45
Он добавил, что не видит каких либо ограничений в выделении средств со стороны Минтранса и Минфина или затягивания переговоров со стороны иностранных партнеров, однако "сам процесс сложно структурирован".
Александровский также сообщил, что в сентябре "Аэрофлот" планирует полностью закончить процесс создания центра техобслуживания самолетов на базе "Аэрофлот техникс".
"Это будет крупнейший в Восточной Европе центр по техническому обслуживанию самолетов: 2400 сотрудников, 5 ангаров в "Шереметьево", 1 ангар в Оренбурге, 14 линейных станций – от Калининграда до Дальнего Востока. При дальнейшем развитии группы "Аэрофлот" в регионах "Аэрофлот техникс" будет также появляться там, будем создавать новые рабочие места. Например, "Аэрофлот техникс" в июле открыл линейную станцию на Камчатке, в Нижнем Новгороде расшил сертификат для линейной станции", - пояснил он в интервью.
Одновременно перевозчик изучает возможности альтернативных рынков услуг техобслуживания судов, "чтобы иметь варианты, когда наши собственные возможности ограничены – например, в высокий сезон самих ремонтных работ". Так, сделан "пробный шаг" в обслуживании воздушных судов иностранного производства в Иране.
«
"Ремонтные работы еще продолжаются. Качеством довольны, но по срокам – скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, "Аэрофлот" способен сделать в "Шереметьево". Будем поддерживать с ними отношения", - резюмировал Александровский.
 
РоссияАэрофлотМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала