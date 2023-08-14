Аэрофлот намерен договориться с лизингодателями по страховкам до конца года
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует до конца года завершить переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями по 61 самолету, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
"У нас увеличилось количество воздушных судов, по которым мы готовы завершать страховое урегулирование, – с 47 до 61. Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты авиакомпаний группы – и самого "Аэрофлота", и "России", и "Победы". Всего сейчас 102 дерегистрированных воздушных судна, что создает нам определенный комфорт в условиях текущих ограничений по выполнению международных полетов", - сказал Александровский в интервью газете "Ведомости".
Он добавил, что не видит каких либо ограничений в выделении средств со стороны Минтранса и Минфина или затягивания переговоров со стороны иностранных партнеров, однако "сам процесс сложно структурирован".
Александровский также сообщил, что в сентябре "Аэрофлот" планирует полностью закончить процесс создания центра техобслуживания самолетов на базе "Аэрофлот техникс".
"Это будет крупнейший в Восточной Европе центр по техническому обслуживанию самолетов: 2400 сотрудников, 5 ангаров в "Шереметьево", 1 ангар в Оренбурге, 14 линейных станций – от Калининграда до Дальнего Востока. При дальнейшем развитии группы "Аэрофлот" в регионах "Аэрофлот техникс" будет также появляться там, будем создавать новые рабочие места. Например, "Аэрофлот техникс" в июле открыл линейную станцию на Камчатке, в Нижнем Новгороде расшил сертификат для линейной станции", - пояснил он в интервью.
Одновременно перевозчик изучает возможности альтернативных рынков услуг техобслуживания судов, "чтобы иметь варианты, когда наши собственные возможности ограничены – например, в высокий сезон самих ремонтных работ". Так, сделан "пробный шаг" в обслуживании воздушных судов иностранного производства в Иране.
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"Ремонтные работы еще продолжаются. Качеством довольны, но по срокам – скажем так: подрядчики не торопятся. У них достаточно сильные, востребованные компетенции, хотя практически все работы, которые они сейчас там делают по нашему A330, "Аэрофлот" способен сделать в "Шереметьево". Будем поддерживать с ними отношения", - резюмировал Александровский.