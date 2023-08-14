https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889932967.html
"Аэрофлот" до конца года планирует повысить зарплаты 90% персонала
"Аэрофлот" до конца года планирует повысить зарплаты 90% персонала - РИА Новости, 14.08.2023
"Аэрофлот" до конца года планирует повысить зарплаты 90% персонала
Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца 2023 года повысить заработную плату производственному персоналу, повышение затронет практически 90%... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:45
2023-08-14T12:45
2023-08-14T12:45
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца 2023 года повысить заработную плату производственному персоналу, повышение затронет практически 90% сотрудников, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский. В интервью газете "Ведомости" он напомнил, что в 2021 году была пересмотрена зарплата бортпроводников и приведена к уровню рынка. "Сейчас планируем до конца года провести масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, и все это несмотря на то, что авиаотрасль находится не в самых благоприятных условиях. Ставка летного часа пилотов с октября будет увеличена на 25% – и это существенно", - сказал Александровский. По его словам, рост зарплат затронет, к примеру, департамент наземного обеспечения перевозок. Там работают сотрудники, обслуживающие пассажиров на стойках регистрации. Также зарплаты повысят сотрудникам департамента управления авиационной безопасностью, департамента планирования и управления производственной деятельностью и пр. "Таким образом повышение затронет практически 90% персонала "Аэрофлота", рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%", - заявил он.
https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, аэрофлот
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца 2023 года повысить заработную плату производственному персоналу, повышение затронет практически 90% сотрудников, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
В интервью газете "Ведомости" он напомнил, что в 2021 году была пересмотрена зарплата бортпроводников и приведена к уровню рынка.
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"Сейчас планируем до конца года провести масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, и все это несмотря на то, что авиаотрасль находится не в самых благоприятных условиях. Ставка летного часа пилотов с октября будет увеличена на 25% – и это существенно", - сказал Александровский.
По его словам, рост зарплат затронет, к примеру, департамент наземного обеспечения перевозок. Там работают сотрудники, обслуживающие пассажиров на стойках регистрации. Также зарплаты повысят сотрудникам департамента управления авиационной безопасностью, департамента планирования и управления производственной деятельностью и пр.
"Таким образом повышение затронет практически 90% персонала "Аэрофлота
", рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%", - заявил он.