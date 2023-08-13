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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/zhenschina-1889839054.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:37
2023-08-13T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства."Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Уткина, 1... ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее в воскресенье представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадала женщина

Представительство ДНР: при обстреле Донецка ранена женщина 1977 года рождения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
«
"Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Уткина, 1... ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в воскресенье представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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