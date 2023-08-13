https://ria.ru/20230813/zhenschina-1889839054.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:37
2023-08-13T19:37
2023-08-13T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства."Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Уткина, 1... ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее в воскресенье представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка пострадала женщина
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ранена женщина 1977 года рождения