https://ria.ru/20230813/zhenschina-1889839054.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 13.08.2023

При обстреле Донецка пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:37

2023-08-13T19:37

2023-08-13T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства."Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Уткина, 1... ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Ранее в воскресенье представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины